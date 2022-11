Nhóm 'Đạt cỏ' mang hung khí vào sân quảng trường tìm đối thủ

Ngày 10/11, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) đã triệu tập 8 người có hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng tại sân quảng trường của thị xã.

Sau khi ăn nhậu, cả nhóm thanh thiếu niên cùng nhau mang hung khí đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn giúp trưởng nhóm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 6/11, do mâu mẫu từ trước với thanh niên tên Bảo (chưa rõ lai lịch), Trần Thanh Đạt (SN 2003, quê Sóc Trăng) làm trưởng nhóm “Đạt Cỏ” thông báo rủ các thành viên chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau.

Sau khi tổ chức ăn nhậu tại nhà Võ Minh Kha ở tổ 5, ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, đến khoảng 21h, cả nhóm mang theo hung khí gồm: dao phóng lợn, chỉa, mã tấu, cây ba khúc đi đến khu vực quảng trường thị xã Bến Cát thuộc khu phố 2, phường Mỹ Phước, tìm người tên Bảo để đánh, giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh thiếu niên bị công an triệu tập.

Toàn bộ sự việc được camera ghi lại và phát trên các trang mạng xã hội. Quá trình xác minh điều tra, công an xác định có tổng cộng 22 thanh thiếu niên tham gia trong nhóm gây rối trật tự công cộng.

Công an TX Bến Cát đã phối hợp Công an xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng mời 9 người gồm: Hoàng Thái Bình (SN 2003), Võ Tuấn Vĩ (SN 2006, cùng quê Đồng Tháp); Trần Văn Do (SN 2004), Đào Phú An (SN 2007, HKTT: cùng quê Hậu Giang), Võ Văn Nam Em (SN 2005, quê An Giang), Đặng Hoàng Vĩ (SN 2007, quê Kiên Giang), Ngô Vĩ Kì (SN 2004, quê Cà Mau), Nguyễn Thành Đạt (SN 2005, quê Bình Dương), Ngô Tiến Thảo (SN 2003, quê TP Hải Phòng) đến trụ sở làm việc.

Những người này có liên quan trong nhóm hiện nay bỏ trốn gồm: Tạ Thanh Đạt (SN 2003, quê Bạc Liêu), Lâm Thành Nhân (SN 2001, quê Đồng Tháp), Võ Minh Kha (SN 1999, quê Bình Dương), Lý Đại Nhân (SN 2002, quê Sóc Trăng), Lê Hiếu Duy (SN 2001, quê Bạc Liêu), Giàu (SN 2006, quê Bình Dương) cùng 6 người chưa rõ lai lịch, gồm: Trần Thanh Đạt; Linh, Nhẫn, Hoàng (SN 2005, quê Bình Phước), Cá con và Vinh.

Theo Công an TX Bến Cát, đây là nhóm thanh thiếu niên tạo lập hội nhóm. Các thành viên nhóm phải xăm hình “cỏ 3 lá” với bản tính đua đòi, tập tành, nên bị lôi kéo rủ rê tụ tập đông người tại nơi công cộng mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Công an TX Bến Cát sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.