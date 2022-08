Nhóm đánh hội đồng cán bộ công an lĩnh án

Cho rằng nạn nhân chạy xe lấn làn đường, Lê Ngọc Tín đã tạt đầu xe rồi gọi đàn em đến hành hung.

Ngày 4/8, TAND Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, phạt bị cáo Lê Ngọc Tín (30 tuổi) 9 tháng tù, Lương Tân Em (28 tuổi) và Nguyễn Ngọc Cẩn (39 tuổi) 6 tháng tù, Hồ Thành Quý (34 tuổi) và Nguyễn Hoàng Chấn (30 tuổi, cùng ngụ xã Châu Phong, An Giang) 4 tháng tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 14/5, Tín điều khiển xe máy trên đường nông thôn hướng xã Long An, huyện Châu Phong, tỉnh An Giang. Đến khu vực bờ kè thuộc ấp Vĩnh Lợi 2, Tín cho rằng anh Nguyễn Đăng Khoa (cán bộ Công an tỉnh An Giang) điều khiển xe máy lấn làn đường nên đuổi theo để tạt đầu.

Thấy vậy, anh Khoa điện thoại báo Công an xã Châu Phong đến giải quyết vụ việc. Lúc này, Tín gọi điện cho Quý, Em, Cẩn và Chấn đến vây đánh anh Khoa.

Anh Khoa đã bỏ chạy nhưng các bị cáo vẫn đuổi theo, dùng hung khí đánh gây thương tích cho nạn nhân.