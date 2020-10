Nhóm da trắng cực hữu chuẩn bị cho thời kỳ hậu Tổng thống Trump

Các thành viên của Patriot Front coi nước Mỹ là quốc gia của người da trắng, đồng thời tôn sùng các nhân vật phát xít như Adolf Hitler hay Benito Mussolini.

"Nói ngắn gọn, tôi không thể ngồi yên khi đồng bào mình rơi vào tuyệt vọng, thoái hóa, và bị thay thế bởi chủng tộc khác", một người bí danh Anthony IL viết.

"Tôi cảm thấy những người nhập cư Do Thái và Hồi giáo là mối đe dọa to lớn với nước Mỹ và nền kinh tế, đó là lý do tạo ra tình trạng bất ổn dân sự thời gian qua. Họ tự khiến mình thành mục tiêu của cảnh sát, khiến đất nước ngày càng bị chia rẽ. Nếu như có cuộc chiến sắc tộc, người da trắng chúng ta sẽ chiến thắng", một người khác bí danh Vincent KY viết.

Thành viên nhóm cực hữu Vanguard America diễu hành ở công viên Emancipation tại Charlottesville, Virginia, hôm 12/8/2017. Ảnh: Washington Post.

Đây chỉ là một số trong hàng trăm tin nhắn trao đổi giữa các thành viên của Patriot Front (tạm dịch - Mặt trận yêu nước), tổ chức da trắng thượng đẳng được coi là một trong những nhóm thù hận hoạt động tích cực nhất ở Mỹ, theo BuzzFeed News.

Những tin nhắn chứa đầy nội dung thù hận cho thấy mạng lưới tinh vi nơi những kẻ cực đoan tập hợp lực lượng, chuẩn bị cho bạo lực.

Patriot Front là ai?

Vanguard America, một nhóm cực hữu từng hoạt động tích cực vài năm trước, có thể được coi là tổ chức tiền thân của Patriot Front.

Sau cuộc biểu tình bạo lực tại Charlottesville năm 2017, Vanguard America chính thức tan rã. Rousseau, một trong hai lãnh đạo của Vanguard America khi đó chỉ 19 tuổi, loại bỏ các đối thủ trong nhóm cực hữu này, tái tổ chức và đổi tên nhóm thành Patriot Front.

Rousseau và đồng bọn đa phần sinh vào cuối thập niên 1990 và đầu 2000. Chủ đề những cuộc trao đổi giữa Rousseau và thân tín phần lớn xoay quanh quyền lực của người da trắng và sự thống trị của nam giới.

Các thành viên của Patriot Front tin rằng Mỹ là đất nước chỉ thuộc về người da trắng. Đồng phục của tổ chức này là áo khoác rộng, mặt nạ, quần dài màu be.

Patriot Front biểu tình tại Washington D.C. Ảnh: Getty.

Nghĩa vụ bắt buộc của các thành viên tổ chức là luyện tập thể dục cường độ cao, giữ cân nặng ở mức lý tưởng, và thường xuyên luyện tập kỹ năng chiến đấu.

Một số thành viên tự gọi tổ chức này là "chủng tộc thượng đẳng", và tôn kính các trùm phát xít như Adolf Hitler của Đức Quốc xã hay Benito Mussolini của phát xít Italy.

Trên cương vị thủ lĩnh, Rousseau có quy định nghiêm ngặt về các cuộc thảo luận trên diễn đàn của Patriot Front, và lời của thủ lĩnh luôn là chân lý. Đôi khi, những gì nhóm này thảo luận chỉ là những điều hoang tưởng.

Không giống với các tổ chức cực đoan, như Proud Boys, tìm cách thu hút sự chú ý của công chúng, Patriot Front có xu hướng ẩn mình. Thành viên mới của tổ chức được kiểm tra gắt gao, phải tuân theo những hướng dẫn nghiêm ngặt khi sử dụng mạng xã hội.

Quá trình kiểm tra trước khi chiêu mộ được tiến hành trực tuyến, sau đó là trực tiếp. Việc kiểm tra gắt gao một phần do tổ chức thường xuyên bị xâm nhập.

Một thành tên Michael N cho biết phải lái xe 4 giờ đồng hồ để tham gia buổi phỏng vấn. Một người khác cho biết bị kiểm tra bởi các thành viên Patriot Front mang theo vũ khí.

Đi đầu tuyên truyền thù hận

Cassie Miller, chuyên gia từ Southern Poverty Law Center, cho biết Patriot Front là một trong những tổ chức tuyên truyền tư tưởng thù hận lớn nhất tại Mỹ. Trong năm 2020, tổ chức này đã rải truyền đơn ở hơn 1.000 địa điểm khắp nước Mỹ.

"Rousseau muốn tập trung vào phô diễn, hắn nghĩ những màn biểu diễn sức mạnh là hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất tổ chức có thể thực hiện", bà Miller nhận xét.

Thông qua Twitter, TikTok và Telegram, thành viên của Patriot Front phát đi những nội dung tuyên truyền tư tưởng thù hận và quyền lực của người da trắng.

Carla Hill, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức chống thù hận Anti-Defamation League, cho biết cách thức tuyên truyền của Patriot Front khiến tổ chức này trở nên khác biệt.

"Ở Mỹ, tổ chức này đứng đầu về tuyên truyền nội dung da trắng thượng đẳng", bà Hill nói.

Hôm 28/9, trên nhóm thảo luận của Patriot Front, thủ lĩnh Rousseau tuyên bố sẽ đăng video phá hoại một biển quảng cáo. Chỉ 15 phút sau, tên này đăng tải một đường dẫn video, trong đó ít nhất 2 thành viên của tổ chức trèo lên một biển quảng cáo với nội dung Black Lives Matter ở Houston.

Những người này sử dụng một biểu ngữ khác để che đi biển quảng cáo, với nội dung "nước Mỹ không còn của người Mỹ, chúng ta bây giờ phải tự lo cho mình".

Đoạn video đã khiến nhiều thành viên của Patriot Front phấn khích và tuyên bố mong muốn làm những điều tương tự.

Khẩu hiệu "Giành lại nước Mỹ" trong cuộc biểu tình của Patriot Front. Ảnh: ZDRoberts.

Từ năm 2018, Patriot Front gia tăng hoạt động ở Vermont. Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất là vụ phá hoại một giáo đường Do Thái tên Ohavi Zedek, một trung tâm dành cho người chuyển giới, cùng tòa soạn báo Burlington Free.

Vermont là bang quê nhà của Thượng nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders, đồng thời là một trong những bang thành trì của đảng Dân chủ và tư tưởng tự do. Điều này khiến các vụ tấn công phá hoại của của Patriot Front càng thêm khốc liệt.

"Vài tháng trước khi xảy ra vụ phá hoại, một trong các thành viên giáo đường của chúng tôi cho biết đã nhìn thấy biểu ngữ của Patriot Front treo trên đèn đường và biển tên phố gần giáo đường. Chúng làm cô gái sợ hãi", Rabbi Amy Small từ giáo đường Ohavi Zedek cho biết.

Nhà chức trách được thông báo về các biểu ngữ. Tuy nhiên, bởi việc treo biểu ngữ không vi phạm pháp luật, nhà chức trách không thể can thiệp.

Tới tháng 2, Patriot Front dán biểu ngữ ngay trên biển hiệu mặt tiền của giáo đường. Small cho biết đó là lúc cô nhận thấy sự thù địch đã công khai nhắm vào giáo đường.

Cảnh sát sau đó đã mở cuộc điều tra vụ việc, nhưng không cáo buộc nào được đưa ra. Phản ứng trước vụ việc, lãnh đạo các nhóm tôn giáo và cộng đồng người chuyển giới đã gửi tới giáo đường những thông điệp ủng hộ và chia sẻ.

Giáo đường sau đó tổ chức một buổi tập trung thể hiện sự đoàn kết bên ngoài tòa thị chính của thành phố Burlington. Tại sự kiện này, Patriot Front một lần nữa ra mặt.

"Hết sức bất ngờ, một chiếc xe bán tải cỡ lớn bấm còi inh ỏi và lao nhanh trên phố. Có biểu tượng của Patriot Front trên chiếc xe đó. Nhiều sĩ quan cảnh sát có mặt ở hiện trường. Nhưng chiếc xe sau đó rẽ đi theo hướng khác. Đó chỉ là một hành vi khiêu khích thô thiển", Small nói.

Phá hoại và sở hữu vũ khí trái phép

Trước các hoạt động của Patriot Front, cơ quan chấp pháp Mỹ đã tiến hành bắt giữ một số thành viên của tổ chức này bị nghi liên quan tới các vụ phá hoại.

Tháng 8 vừa qua, thủ lĩnh Rousseau bị bắt ở Texas, cùng hai thành viên khác là Cameron Rathan Pruitt, 21 tuổi, và Graham Jones Whitson, 29 tuổi. Ba người này bị cáo buộc phá hoại tài sản công bằng việc dán lên những ký hiệu của tổ chức. Các thành viên của Patriot Front bị phạt tiền và được trả tự do sau đó.

Thông điệp "Vì bản thân và hậu thế của chúng ta" trong biểu tượng của Patriot Front. Ảnh: AP.

Tháng 2/2019, ba thành viên khác của Patriot Front, một trong số đó chỉ 18 tuổi, bị bắt ở Boston. Theo Mass Live, những người này bị cáo buộc phá hoại tài sản khi dán biểu ngữ có nội dung thù địch.

Một trong 3 người bị bắt tên Matthew Wolf, 26 tuổi, từng là binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia. Hai người bị bắt mang theo súng và dao. Tại tòa, luật sư của 3 người này bào chữa hành động của thân chủ là "sự ngốc nghếch của tuổi trẻ".

Cũng trong tháng 2/2019, một thành viên có tên Joffre James Cross III bị tuyên án sở hữu súng trái phép. Nhà chức trách tìm thấy tại nhà của người này ít nhất 4 khẩu súng, trong đó 3 khẩu là tự lắp ráp. Cross trước đó phục vụ trong quân đội và từng bị kết án tù vì buôn bán ma túy trái phép.

Năm 2018, một thành viên 19 tuổi của Patriot Front là Jakub Zuk bị bắt vì sở hữu 5 khẩu súng mà không có giấy phép. Zuk cũng bị cáo buộc đã sử dụng tờ rơi với nội dung bài Do Thái để đe dọa một thẩm phán, theo Daily Beast.

Không quan tâm bầu cử

Trong khi nước Mỹ đang sục sôi hướng về cuộc tổng tuyển cử, đất nước dường như đánh mất sự tập trung đối với các tổ chức phát xít nội địa, như Patriot Front, đã tồn tại nhiều năm nay. Bất kể ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3/11, Patriot Front vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.

Về phần Patriot Front, tổ chức này không thực sự quan tâm tới kết quả cuộc bầu cử. Không giống hàng loạt tổ chức cực đoan khác như Proud Boys, Boogaloo của cánh hữu hay Antifa của cánh tả, Patriot Front không dành sự ủng hộ cho đảng Dân chủ cũng như Cộng hòa.

"Cá nhân mọi người tin vào điều gì không quan trọng. Việc bỏ phiếu là cử chỉ của sự phục tùng nhằm hợp pháp hóa chế độ chuyên chế. Điều này về cơ bản là trái đạo đức, xúc phạm tới chính nghĩa quốc gia và tôn chỉ của tổ chức", thủ lĩnh Rousseau viết.

"Nhiều người trong phong trào quyền lực da trắng không thực sự ủng hộ ông Trump, nhưng họ coi ông ấy là công cụ hữu dụng cho phong trào của mình, bởi ông Trump có một số ý tưởng, thực thi một số chính sách phù hợp với lợi ích của họ", bà Miller nói.

Patriot Front biểu tình tại thủ đô Washington D.C. Ảnh: Getty.

Đối với không ít các thành viên của phong trào quyền lực da trắng, những chính trị gia tại Washington chỉ đơn giản là người nắm giữ các thể chế lỗi thời, giúp họ thực thi các chính sách nhằm từng bước hướng tới mục tiêu. Khi các tổng thống ra đi, di sản để lại giúp họ tiếp tục thúc đẩy phong trào da trắng thượng đẳng.

Các thành viên của Patriot Front tin rằng thời gian đang là lợi thế của họ. Với các thành viên nòng cốt trẻ tuổi, tổ chức này đang tính toán những bước phát triển trong dài hạn.

"Sẽ không có kết thúc. Đất nước không bao giờ kết thúc. Chúng ta không hoạt động theo quy ước chính trị, không có cái gọi là kết thúc nhiệm kỳ. Không có công sở, không có ghế quốc hội, luật lệ hay tỷ lệ đại diện nào", Rousseau viết.