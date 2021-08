Nhóm cướp xe của nữ lao công có thể bị phạt thêm tình tiết tăng nặng

Luật sư Nguyễn Anh Thơm nói nhóm cướp xe máy của chị Trâm có thể bị áp dụng thêm tình tiết lợi dụng dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội... để phạm tội.

Ngày 5/8, sau 2 ngày truy bắt, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã bắt giữ Bùi Quý Dương (18 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là 2 nghi phạm tham gia vụ cướp xe máy của chị Lê Thị Trâm (39 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường) rạng sáng 3/8.

Lực lượng chức năng đang triển khai lực lượng, tiếp tục truy bắt 2 nghi phạm còn lại để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Dựa trên nội dung clip và lời kể của chị Trâm, nhiều người đặt câu hỏi với hành vi manh động gây ra, Dương cùng cùng các đồng phạm sẽ bị xử lý ra sao theo quy định pháp luật.

Công an quận Nam Từ Liêm trao tặng xe máy cho chị Trâm, đồng thời đang triển khai lực lượng truy bắt nhóm thanh niên manh động. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đánh giá về sự việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh) cho rằng việc nhóm thanh niên sử dụng hung khí để uy hiếp, cướp xe máy của nữ lao công trong đêm thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật, gây phẫn nộ trong dư luận. Cơ quan công an cần xử lý nghiêm những người này để răn đe, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Vụ việc xảy ra trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, do đó, ông Thơm cho biết nhóm nghi phạm trước tiên sẽ bị xử phạt hành chính do ra đường trong trường hợp không cần thiết. Theo khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt tiền áp dụng là 1-3 triệu đồng với mỗi người.

Dưới góc độ hình sự, căn cứ lời kể của nạn nhân và nội dung clip ghi lại, luật sư nhận định hành vi của nhóm thanh niên đủ yếu tố cấu thành tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự 2015.

Nếu vật được nhóm thanh niên sử dụng để đe dọa cướp tài sản được xác định là dao thật, hành vi của những nghi phạm này sẽ thuộc tình tiết định khung tại Điểm d, Khoản 2, Điều 168 bộ luật này là "sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác".

Với tình tiết định khung này, khung hình phạt mà nhóm cướp phải đối mặt là 7-15 năm tù.

Ngoài ra, do vụ án xảy ra trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, thủ đô áp dụng giãn cách xã hội để phòng chống dịch, nhóm thanh niên này còn có thể bị áp dụng thêm tình tiết tăng nặng "Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội" theo Điểm l, Khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự 2015.

Về việc chỉ có một trong 4 thanh niên trực tiếp cướp tài sản theo lời kể của chị Trâm, ông Thơm cho rằng 3 người còn lại vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò giúp sức tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên kia cướp xe máy của chị lao công. Tuy nhiên, do không trực tiếp thực hiện hành vi, những người này có thể chịu mức án nhẹ hơn thanh niên trực tiếp cướp tài sản.

Rạng ngày 3/8, chị Trâm đi làm đêm bị nhóm 4 thanh niên đi 2 xe máy chặn đường tại khu vực ngõ 223 Đại Mỗ. Những người này lớn tiếng đe dọa, yêu cầu nữ lao công xuống xe. Một thanh niên cầm hung khí dí vào người chị Trâm, yêu cầu giao lại chìa khóa. Mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin, nhóm cướp khởi động xe rồi phóng đi. Công an quận Nam Từ Liêm sau đó đã huy động hơn 100 cán bộ công an quyết liệt rà soát, truy tìm nhóm nghi phạm để xử lý.