Nhóm 'Cọp Bãi Bổn' ở Phú Quốc bị bắt

Sáng 1/6, đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đấu tranh, bắt giữ nhóm chuyên hoạt động tệ nạn xã hội, bảo kê, tranh chấp bao chiếm đất, gây mất ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc.

5 người bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam gồm: Văn Thế Sự (biệt danh: Cọp Bãi Bổn, SN 1988), Huỳnh Văn Lắm (SN 1984), Lý Minh Thương (SN 1986), Lê Quốc Thanh (biệt danh: Thanh “Gái”, SN 1978, cùng ngụ ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) và Vũ Minh Hiếu (SN 1997, ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc), để điều tra về hành vi giết người.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Văn Thế Sự với danh xưng là "Cọp Bãi Bổn" cùng Huỳnh Văn Lắm là 2 người cầm đầu băng nhóm chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã Hàm Ninh (TP Phú Quốc).

Băng nhóm này gồm các nghi phạm ở nhiều địa phương tập hợp lại, tụ tập ở khu nhà trọ trên địa bàn ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh. Họ manh động, liều lĩnh luôn chuẩn bị sẵn hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác, thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT, hoang mang, lo lắng cho người dân tại địa phương.

Điển hình, vào tháng 10/2022, Vũ Minh Hiếu - đàn em thân tính của Văn Thế Sự - xảy ra mâu thuẫn, đánh một thiếu niên 14 tuổi cùng ngụ ở xã Hàm Ninh. Ngày 8/10/2022, người nhà của thiếu niên 14 tuổi kéo đến nhà trọ của Hiếu để nói chuyện. Trong lúc 2 bên cự cãi, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Nhóm người nhà của thiếu niên kích động gọi thêm người đi trên ôtô 7 chỗ, mang theo dao tự chế đến.

Không để bị ăn hiếp ngay trên “sân nhà”, nhóm của Văn Thế Sự liền lấy dao, gậy để đánh lại. Văn Thế Sự sử dụng ôtô tải lái đâm thẳng vào nhóm đối thủ, khiến một người té xuống, ngã vào lề đường, liền bị Vũ Minh Hiếu cùng đồng bọn dùng dao chém nhiều nhát và đập phá ôtô của đối thủ…

Khám xét nơi ở của Văn Thế Sự.

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết thời gian qua, công an tỉnh đã phối hợp chặt với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan quyết liệt tấn công, trấn áp, xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm băng nhóm, bảo kê tệ nạn xã hội, bao chiếm, tranh chấp đất đai trên địa bàn TP Phú Quốc. Qua đó, tội phạm liên quan đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn TP Phú Quốc đang từng bước được kéo giảm, nhân dân đồng tình ủng hộ.