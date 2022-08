Nhóm công nhân ăn trộm thiết bị của LG Display

Nhóm công nhân khai nhận nhiều lần trộm cắp tài sản của Công ty LG Display đem đi bán thu lời tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Ngày 4/8, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng, cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 5 người là công nhân Công ty LG Display về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan cảnh sát tiến hành bắt giữ Phạm Văn Mạnh (29 tuổi), Nguyễn Văn Toản (27 tuổi) cùng trú huyện An Lão; Đào Công Tùng Vũ Tiến Trung (cùng 28 tuổi, trú quận Lê Chân) và Đỗ Quang Thái (33 tuổi, trú huyện An Dương.

Theo hồ sơ, giữa tháng 6/2022, ông Jin Seok, Giám đốc an ninh Công ty LG Display, trụ sở Khu công nghiệp Tràng Duệ, gửi đơn trình báo về việc công ty thường xuyên bị mất cắp các khay đựng linh kiện điện tử.

Cảnh sát điều tra, bắt quả tang nhóm 5 công nhân làm việc tại nhà máy LG Display đang thực hiện hành vi trộm cắp các khay nhựa, nhôm, sắt đựng linh kiện của công ty.

Nhóm công nhân khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp từ giữa tháng 3/2022 đến thời điểm bị bắt.

Sau khi lấy được tài sản, cả nhóm bán lại cho một người tên Phạm Đức Thịnh với tổng số tiền khoảng hơn 500 triệu đồng.

Chuyên án được Công an huyện An Dương bàn giao cho Công an TP Hải Phòng điều tra, mở rộng.