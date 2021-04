Nhóm Coldplay sẵn sàng tung ra album mới

Ban nhạc nước Anh đã đăng ký bản quyền tựa đề “Music of the Spheres” cho sản phẩm âm nhạc mới.

Theo Music-News, Chris Martin cùng nhóm Coldplay mới đăng ký bản quyền tựa đề Music of the Spheres. Cái tên được áp dụng cho các sản phẩm âm nhạc, vật phẩm ăn theo tại nước Mỹ.

Ban đầu, có một chút khúc mắc đơn từ trong quá trình này. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ sau khi Coldplay đăng ký thành công cái tên tương tự tại quê hương Anh quốc, theo The Sun.

Người hâm mộ nóng lòng đón chờ sản phẩm mới của Coldplay. Ảnh: Dailycardinal.

Vào tháng 2, một nguồn tin tiết lộ với The Sun: “Chris và đồng đội đã bận rộn trong suốt quãng thời gian dài giãn cách xã hội. Cuối cùng, thành quả của họ chính là album dự kiến mang tên Music of the Spheres”.

Cái tên Music of the Spheres thực tế đã được in trong cuốn sách kèm theo phiên bản đĩa nhựa (vinyl) của album Everyday Life (2019). Trong đó, Coldplay ghi thêm “Coming soon” (sớm ra mắt) bên cạnh dòng chữ này.

Coldplay không tổ chức lưu diễn sau khi tung ra Everyday Life. Ảnh: The Irish Sun.

Năm 2019, Chris Martin và Coldplay từng quyết định không tổ chức chuyến lưu diễn quảng bá Everyday Life. Lý do họ đưa ra là những vấn đề môi trường. Đồng thời, nhóm cũng cho rằng âm nhạc trong album không phù hợp để tổ chức tour.

Tại lễ trao giải Grammy 2021 diễn ra hồi tháng 3, Everyday Life nhận đề cử Album của năm. Tuy nhiên, kèn vàng hạng mục cuối cùng được trao cho folklore của Taylor Swift.