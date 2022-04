Nhóm bạn của Son Ye Jin gồm 7 thành viên đều là diễn viên nổi tiếng. Đặc biệt, Gong Hyo Jin được mệnh danh nữ hoàng phim hài lãng mạn.

Gong Hyo Jin bắt được hoa cưới từ Son Ye Jin là một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất hôn lễ diễn ra ngày 31/3. Theo tờ My Daily, Gong Hyo Jin hạnh phúc khi nhận được hoa cưới từ bạn thân. Nữ diễn viên nhún nhảy và không ngừng vẫy bó hoa khiến khách mời bật cười.

Đáng nói, ngay sau khi bắt được hoa cưới của bạn thân, Gong Hyo Jin xác nhận hẹn hò ca sĩ Kevin Oh. Theo tin tức độc quyền từ Sports Chosun, nữ diễn viên và ca sĩ kém 10 tuổi đã đính hôn. Kevin Oh đã cầu hôn Gong Hyo Jin. Phản hồi tin tức trên, đại diện Gong Hyo Jin xác nhận cô hẹn hò nhưng chưa có kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Gong Hyo Jin là một trong những bạn thân nổi tiếng của Son Ye Jin. Họ cùng nhau trải qua những giây phút hạnh phúc và cả khó khăn. Gong Hyo Jin từng tâm sự Son Ye Jin chính là động lực khơi dậy tình yêu phim ảnh của nữ diễn viên.

Nhóm bạn thân nổi tiếng

Son Ye Jin là nữ diễn viên Hàn Quốc được đề cử cho Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 56 năm 2020. Cùng với cô, 4 nữ diễn viên khác cũng được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, mảng phim truyền hình. Tên của các nữ diễn viên là Kim Hye Soo, Gong Hyo Jin, Kim Hee Ae và IU. Đáng nói, trong số 4 cái tên kể trên, Gong Hyo Jin có mối quan hệ thân thiết với Son Ye Jin.

Họ thuộc nhóm bạn thân có tên Seven Sisters. Nhóm bạn của Son Ye Jin bao gồm 7 thành viên là Oh Yoon Ah, Uhm Ji Won, Lee Min Jung, Song Yoon Ah, Lee Jung Hyun và Gong Hyo Jin. Họ thường tụ tập, gặp gỡ nhau.

Năm 2019 khi Lee Jung Hyun kết hôn, Son Ye Jin thậm chí bỏ việc để cùng Lee Min Jung, Oh Yoon Ah tới hưởng tuần trăng mật của bạn thân. Lee Jung Hyun tiết lộ họ đã vui chơi suốt đêm cùng nhau. Ông xã Lee Jung Hyun là fan của nhóm bạn thân nên rất chào đón sự xuất hiện của 3 diễn viên.

Nhóm bạn thân quyền lực của Son Ye Jin.

7 thành viên đều là diễn viên nổi tiếng. Trong đó, Lee Min Jung là vợ của tài tử Lee Byung Hun và nổi tiếng với bộ phim Vườn sao băng. Uhm Ji Won hay Gong Hyo Jin là những “chị đại” quyền lực của phim ảnh Hàn Quốc. Họ có sự nghiệp lẫy lừng kéo dài khoảng 20 năm.

Gong Hyo Jin thậm chí được mệnh danh nữ hoàng phim hài tình cảm và bảo chứng ratings (tỷ suất người xem). Các phim cô tham gia đều đạt rating cao, điển hình là Thank you (2007), Pasta (2010), The Greatest Love (2011), Master's Sun (2013), It's Okay, That's Love (2014), The Producers (2015), Jealousy Incarnate (2016), When the Camellia Blooms (2019)… Trong đó, Master's Sun thậm chí kết thúc với ratings là 21,1%, When the Camellia Blooms là phim truyền hình đạt ratings cao nhất Hàn Quốc năm 2019.

Mới đây, nhóm đã tụ tập để mừng sinh nhật Son Ye Jin vào tháng 1. Nữ diễn viên Gong Hyo Ji đăng một bức ảnh của Son Ye Jin lên trang cá nhân và bày tỏ mong muốn bạn thân có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Nữ diễn viên Lee Jung Hyun đăng hình ảnh nhóm Seven Sisters kèm chú thích: “Chúc mừng sinh nhật Ye Jin. Đã lâu rồi chúng ta mới tụ họp với nhau. Hãy tổ chức tiệc thâu đêm”. Trong hình, các thành viên mỉm cười và tạo kiểu trái tim.

Khi Son Ye Jin công bố chuyện kết hôn vào tháng 2, trang cá nhân của cô cũng ngập tràn những lời chúc mừng từ nhóm bạn thân. Song Yoon Ah viết: "Yejinnie của chúng ta. Hãy nói chuyện khi chúng ta gặp nhau”. Oh Yoon Ah hào hứng: “Yejinnie của chúng ta, xin chúc mừng. Mình rất hạnh phúc. Bin hãy làm cho Yejinnie của chúng tôi hạnh phúc”.

Theo Sport Chosun, Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Um Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin là những khách mời không thể thiếu trong hôn lễ của Son Ye Jin. Họ cùng nữ diễn viên Hạ cánh nơi anh trải qua thời khắc quan trọng nhất cuộc đời và gửi đến cô lời chúc phúc.

Lee Min Jung, Um Ji Won cùng nhóm bạn thân dự lễ cưới Son Ye Jin.

Son Ye Jin: Người truyền cảm hứng cho Gong Hyo Jin

Ý nghĩa của việc bắt trúng bó hoa cưới là sớm tìm được ý trung nhân hoặc trở thành tân nương kế tiếp. Và chỉ một ngày sau khi nhận hoa cưới từ người bạn thân thiết, Gong Hyo Jin thừa nhận yêu ca sĩ kém 10 tuổi. Sau hôn lễ của Son Ye Jin, công chúng đang mong đợi đám cưới của Gong Hyo Jin. Theo Sport Chosun, hôn lễ của Gong Hyo Jin và bạn trai diễn ra trong năm nay.

Không chỉ được tiếp sự may mắn trong tình duyên, Gong Hyo Jin còn nhận sự cổ vũ, động viên của Son Ye Jin trong công việc. Trong bài phỏng vấn với SPOTV News, Gong Hyo Jin thú nhận dù có sự nghiệp lâu dài và lừng lẫy nhưng cô ấy vẫn có những khoảnh khắc không chắc chắn về tương lai với tư cách một diễn viên. Trong những khoảnh khắc như thế, cô thường tìm đến bạn bè, đặc biệt Son Ye Jin để chia sẻ lo lắng.

Gong Hyo Jin nhận được hoa cưới trong hôn lễ của bạn thân.

Gong Hyo Jin kể lại cuộc trò chuyện với Son Ye Jin và nhấn mạnh bà xã Hyun Bin chính là người truyền cảm hứng để cô có thể suy nghĩ tích cực hơn.

Gong Hyo Jin nói: “Đó là khoảng 8 hay 9 năm trước. Tôi nói với Son Ye Jin rằng có lẽ tôi không thể làm diễn viên trong thời gian dài. Cô ấy trả lời: ‘Chị sẽ tiếp tục làm việc này cho đến khi là bà ngoại. Không có công việc nào phù hợp hơn thế và không ai có thể bảo chúng ta giải nghệ’”.

Gong Hyo Jin giải thích: “Đó là khi tôi tỉnh ngộ. Tôi yêu công việc này rất nhiều nhưng tôi sợ hãi sự cô đơn. Đặc biệt, nếu công chúng quay lưng, tôi có thể sẽ từ bỏ nó. Nhưng Son Ye Jin đã ở đây, làm việc chăm chỉ cho đến phút cuối cùng”.

Gong Hyo Jin cho biết cuộc trò chuyện với Son Ye Jin khiến cô thay đổi hoàn toàn. Nữ diễn viên làm việc chăm chỉ và gạt bỏ suy nghĩ chạy trốn trước khi bị tổn thương như trước đó.

Cô tiếp tục: “Cuối cùng tôi nhận ra mình đang làm gì. Tôi thực sự muốn xóa tất cả cuộc phỏng vấn tôi làm trước đó. Suy nghĩ của tôi bây giờ là gì? Tôi muốn dành toàn bộ cuộc đời với tư cách một nữ diễn viên”.