Nhóm bạn diện váy 7 sắc cầu vồng check-in Hội An

Một nhóm bạn thân thiết đã từ Hà Nội vào Hội An du lịch và chụp bộ ảnh "bảy sắc cầu vồng" độc đáo. Bộ ảnh thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Bộ hình với trang phục màu sắc rực rỡ, thần thái độc đáo, hài hước của một nhóm bạn, chụp tại thành phố Hội An (Quảng Nam) đang gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bình luận, bộ ảnh này "có một không hai, không lo đụng hàng", "vừa đẹp vừa ấn tượng, vui nhộn".

Được biết, những du khách trong bộ ảnh là một nhóm bạn thân đến từ Hà Nội. Đây là chuyến du lịch xa đầu tiên của họ sau hai năm "chôn chân" vì Covid-19. Nhóm gồm 7 thành viên, cùng công tác trong một tổng công ty.

Một du khách (váy tím) vô tình bắt gặp nhóm bạn trên. Quá thích thú trước trang phục bảy sắc cầu vồng của nhóm, nữ du khách ngỏ ý chụp ảnh cùng.

"Nhóm có 7 thành viên nên chúng tôi quyết định thực hiện bộ ảnh với trang phục bảy sắc cầu vồng, tạo nên sự khác biệt giữa những trang phục vàng - trắng - hồng vốn đã quen thuộc tại Hội An", chị Thu Huyền, một thành viên trong nhóm chia sẻ. "Rất tiếc khi sát ngày lên đường, một thành viên trong nhóm có việc đột xuất nên không thể tham gia", chị nói thêm.

Chuyến đi được lên kế hoạch "thần tốc", chỉ trong 2 giờ. Trước chuyến đi đúng ba ngày, nhóm chia nhau đi mua vải, đặt mua phụ kiện, may váy. Những chiếc váy rực rỡ do mẹ của chị Thu Trà - một thành viên trong nhóm thực hiện. Những đôi guốc sặc sỡ là do mẹ của chị Bích Ngọc - một thành viên khác cất công "xách tay" từ Sài Gòn ra Hà Nội.

"Mọi thứ được trao đến tay chị em vào đúng buổi sáng ngày lên đường. Bộ đồ trở nên đặc biệt khi chúng tôi được các mẹ tự tay chuẩn bị cho", chị Trà tâm sự.

"Đến giờ khi xem lại hình ảnh, clip về buổi chụp ảnh, cả nhóm vẫn cười không ngớt. Chúng tôi đều đã ngoài 30 nhưng luôn vui vẻ, thấy mình tươi trẻ nhờ có bạn bè bên cạnh", cả nhóm tâm sự.

Các thành viên đều tích cực tìm cách tạo dáng, thể hiện thần thái độc đáo.

Dù thường xuyên tụ họp nhưng đây là lần đầu tiên nhóm mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thực hiện một bộ ảnh. "Trong 3 năm làm nghề, mình chưa từng gặp một nhóm du khách nào chọn trang phục độc đáo, nhiều màu sắc thú vị như vậy. Các thành viên trong nhóm đều rất cá tính, hài hước, tràn đầy năng lượng. Chính họ giúp tôi cũng vui vẻ và nhiều cảm hứng chụp hình hơn", nhiếp ảnh gia Phan Nguyên chia sẻ.

Anh Phan Nguyên đã cùng nhóm bạn thân rong ruổi cảnh đẹp khắp Hội An, từ khi bình minh ló rạng - yên bình và thanh tịnh, ghé qua các điểm đến mới mẻ. "Trong suốt hành trình chụp ảnh, nhóm được rất nhiều người dân địa phương hay du khách khen "Dễ thương lắm", "Đẹp lắm". Điều ấy càng khiến chúng tôi phấn khích", chị Lan Hương kể.

Trước đây, mỗi khi lên kế hoạch đi đâu đó, nhóm thường mất nhiều thời gian chuẩn bị: chọn địa điểm, săn vé máy bay, tìm khách sạn ưng ý, lên lịch trình chi tiết...

Nhưng chuyến này thì hoàn toàn ngược lại. "Tất cả mọi khâu trong chuyến đi đều được thống nhất và thực hiện ngay trong 2 giờ đồng hồ, từ chọn đi tàu thay vì máy bay, chọn một homestay nhỏ xinh ven biển thay vì khách sạn, đến chọn trang phục, tìm mua vải, đặt may đồ... Dù kế hoạch lên rất nhanh nhưng mọi thứ đều diễn ra tuyệt vời", chị Huyền chia sẻ.

Cả nhóm vô cùng bất ngờ khi bộ ảnh tại Hội An được đông đảo mọi người yêu thích, tương tác và chia sẻ.

Các thành viên trong nhóm vô cùng thích thú khi được đi tàu hỏa, ngắm nhìn cảnh đẹp từ Hà Nội tới Đà Nẵng. Họ cũng có những cảm xúc tuyệt vời khi được trải nghiệm một homestay ven biển, hòa mình với thiên nhiên.

Theo chia sẻ của các thành viên, nhóm có tên là Midnight. Hàng ngày, sau những giờ làm việc, chăm sóc gia đình, ban đêm, họ lại dành thời gian "tụ tập online" để chia sẻ những bộn bề trong cuộc sống. Mỗi tuần, nhóm đều dành một buổi tụ họp để gặp gỡ, tâm sự và thư giãn cùng nhau và mỗi năm đều tổ chức đi du lịch xa một chuyến.