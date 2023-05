Nhóm 4 người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, đã khởi tố 4 người để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, thông tin về việc đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Long, SN 1996, trú ở, xã Hoa Động; Nguyễn Văn Duy, SN 1991, trú ở xã Thủy Sơn; Đào Duy Tùng, SN 1996, trú ở thị trấn Núi Đèo và Phạm Thị Hằng, SN 1994, trú ở xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, để điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra, hồi 4h ngày 9/4, tại phòng 201, nhà nghỉ An Bình, thuộc thôn 5, xã Thủy Sơn, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với lực lượng Công an xã Thủy Sơn bất ngờ kiểm tra, phát hiện nhóm người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các nghi phạm gồm Lê Mạnh Long, Nguyễn Văn Duy, Đào Duy Tùng và Phạm Thị Hằng.

Các nghi phạm trong vụ án.

Tang vật thu giữ gồm bộ đồ sử dụng ma túy tự chế, túi nylon bám dính tinh thể màu trắng (qua giám định là ma túy Methamphetamine), bật lửa gas, 4 xe máy và 4 ĐTDĐ. Kết quả test, giám định nước tiểu tại Phòng Kỹ thuật hình sự CATP xác định cả 4 người đều dương tính với ma túy Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với 2 người là Nguyễn Văn Nam, SN 1993, trú ở xã Hoàng Động và Đinh Thị Dung, SN 1976, tạm trú ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên.

Qua khám xét khẩn cấp, Cơ quan CSĐT Công an huyện thu giữ hơn 8,2 gam ma túy Methamphetamine; gần 13 gam MDMA tại nơi ở của Nguyễn Văn Nam; hơn 6,8 gam Methamphetamine cùng một số vật chứng khác tại nơi ở của Đinh Thị Dung.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã làm thủ tục đưa Long, Duy, Tùng và Hằng vào cơ sở cai nghiện ma túy Lao động xã hội Thanh Xuân để xác định tình trạng nghiện và xử lý theo quy định, đồng thời tạm giam Nam, Dung để điều tra, xử lý về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy.