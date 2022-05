Nhóm 2NE1 thế hệ mới giờ ra sao?

Bên cạnh việc ca hát, Youha còn sáng tác bài hát cho một số nghệ sĩ nổi tiếng khác. Một số ca khúc có cô tham gia sản xuất gồm PTT (Paint The Town) và Wow của LOONA, What I Said của VICTON và Sober của JUNNY. Cô hoạt động tích cực trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.