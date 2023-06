Nhóm 10 người kéo lê hung khí, gây rối trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội

Phát hiện nhóm người điều khiển xe máy kéo lê hung khí, gây rối trên nhiều tuyến đường, các lực lượng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) triển khai phương án trấn áp, bắt giữ.

Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an TP Hà Nội về việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm nhất là đối với tội phạm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển môtô thành đoàn đông người, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét... gây mất an ninh trật tự.

Đồng thời nhận diện đây là loại tội phạm nổi lên trong thời gian qua, ban chỉ huy Công an quận Hà Đông chỉ đạo đội CSHS chủ trì phối hợp với công an các phường tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn giáp ranh tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Khoảng 23h ngày 3/6, lực lượng tuần tra phát hiện trên đoạn đường Phúc La thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, giáp ranh với địa bàn huyện Thanh Oai, khoảng hơn 10 thanh thiếu niên đi trên 10 xe máy không đeo biển số, mang theo tuýp sắt dài gắn dao nhọn, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, bấm còi. Thậm chí, những người này vừa quẹt các thanh tuýp gắn dao nhọn xuống đường tạo tia lửa và vung hung khí để thị uy, gây mất an ninh trật tự.

Những người liên quan đến vụ việc.

Ngay sau khi phát hiện nhóm này, tổ tuần tra báo cáo ban chỉ huy Công an quận đề nghị tăng cường lực lượng để triển khai phương án trấn áp, ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng. Kết quả kịp thời ngăn chặn và bắt giữ được 8 người gồm: Hà Tuấn Nghĩa (SN 2006, học sinh lớp 11, có một tiền án về tội Cướp tài sản); Phạm Nhật Hoàng (SN 2003, trú ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; có một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng); Nguyễn Minh Quang (SN 2006, học sinh lớp 11); Nguyễn Hoàng Anh (SN 2005, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Văn Hưng (SN 2006, trú ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, học sinh lớp 11); Nguyễn Tiến Đạt (SN 2005, trú ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội); Nguyễn Bảo Đại (SN 2004, trú ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; sinh viên cao đẳng) và Chu Tuấn Minh (SN 2007, trú ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân).

Lời khai của các nghi phạm và tài liệu cơ quan công an thu thập cho thấy xuất phát từ mâu thuẫn va chạm trên đường với nhóm thanh thiếu niên, khoảng 22h30 ngày 3/6, Nguyễn Minh Quang liên hệ qua mạng xã hội Facebook tập trung khoảng hơn 10 người kéo về khu vực Đầm Tròn thuộc công viên Chu Văn An, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, chuẩn bị hung khí và di chuyển khoảng 10 xe máy, mục đích để tìm đánh nhóm thanh niên vừa va chạm với Quang ở trên đường.

Cả nhóm xuất phát từ khu Đầm Tròn đi qua ngã ba Xa La (thuộc địa bàn phường Phúc La, Hà Đông) rẽ vào đường Cienco 5 (thuộc địa bàn huyện Thanh Oai), vừa đi vừa phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, bấm còi, quẹt các thanh tuýp gắn dao nhọn xuống đường tạo tia lửa, vung hung khí lên để thị uy. Quá trình quay về đến địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, nhóm gây rối bị tổ tuần tra công an quận Hà Đông phát hiện, ngăn chặn, trấn áp, nên cả nhóm bỏ chạy.

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an thu giữ vật chứng 4 tuýp sắt hàn dao phóng dài và nhiều xe máy các loại.

Căn cứ tài liệu điều tra, CQĐT Công an quận Hà Đông ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Gây rối trật tự công cộng quy định, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 người: Hà Tuấn Nghĩa, Phạm Nhật Hoàng, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Bảo. Riêng Chu Tuấn Minh (15 tuổi) do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Công an quận Hà Đông đã bàn giao cho gia đình, thông báo đến chính quyền địa phương để cùng quản lý giáo dục, chờ xử lý.

Theo đánh giá của lãnh đạo quận Hà Đông, việc nhanh chóng, kịp thời, quyết liệt trấn áp, ngăn chặn, bắt giữ được nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng nêu trên của lực lượng công an đã được quần chúng nhân dân, cấp ủy và chính quyền địa phương hoan nghênh, đồng tình ủng hộ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.