Nhờ người nhét ma túy vào vịt quay chuyển vào trại tạm giam

Ở trong trại tạm giam, Trần Phúc Lợi dùng điện thoại liên lạc ra bên ngoài nhờ mua ma túy rồi nhét vào cổ của con vịt quay đem chuyển vào cho Lợi.

TAND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với bị cáo Trần Phúc Lợi (SN 1994, trú ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Theo hồ sơ vụ án, vào các ngày 24 và 25/10/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành kiểm tra đột xuất các buồng tạm giam thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh, đóng tại ấp 10, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 8 người bị tạm giam dương tính với các chất ma túy, gồm: Trần Phúc Lợi, Nguyễn Văn Bụi, Lê Văn Hiện, Trần Đăng Phát, Nghiêm Xuân Thịnh Quí, Nguyễn Văn Long, Trần Minh Tú và Nguyễn Phú Quí.

Quang cảnh phiên tòa.

Kết quả điều tra xác định, ngày 23/10/2022, Trần Phúc Lợi trong trại giam đã dùng điện thoại liên lạc ra bên ngoài với người tên Tài (không rõ nhân thân, lai lịch). Lợi kêu Tài mua ma túy gửi vào buồng tạm giam cho Lợi bằng cách mua ma túy nhét vào cổ của con vịt quay, khi đến Trại tạm giam thì gọi một cán bộ tên M.V.T. ra để nhận và đem vào cho Lợi.

Sau khi nhận được vịt quay từ cán bộ T., Lợi kêu mọi người ở cùng buồng tạm giam ăn vịt và tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy.

Đến sáng 24/10/2022, nghe có đoàn kiểm tra, Lợi phát hiện còn 1 viên ma túy nên nhét qua khe hở của vách tường ngăn giữa buồng tạm giam số 7C3 và buồng giam số 8C3.

Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù về 2 tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tòa chấp nhận mức án đề nghị và tuyên phạt bị cáo Trần Phúc Lợi 11 năm tù cho cả 2 tội danh.

Đối với cán bộ của Trại tạm giam Công an tỉnh Hậu Giang vi phạm các quy định về công tác tạm giữ, tạm giam, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Tước danh hiệu Công an nhân dân”.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tiếp nhận, điều tra xử lý theo thẩm quyền, xác minh làm rõ mức độ vi phạm của các cán bộ vi phạm.