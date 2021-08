Nhờ làm sổ đỏ, 2 người bị lừa tiền tỷ

Long bị cáo buộc mạo danh cán bộ, hứa giúp cấp sổ đỏ cho 2 người dân rồi chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, truy tố Hà Đình Long (40 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tù 12-20 năm hoặc chung thân.

Theo cáo trạng, năm 2019, Long mạo danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đưa thông tin gian dối rằng anh ta có nhiều mối quan hệ để làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin lời kẻ lừa đảo, cuối năm 2019, bà N.T.T. (64 tuổi, ở quận Ba Đình) nhờ Long giúp đỡ cấp sổ đỏ cho 2 mảnh đất trên phố Đội Cấn. Ngoài ra, anh P.Q.C. (46 tuổi, ở quận Đống Đa) cũng nhờ Long giúp cấp giấy chứng nhận sở hữu đất.

Hai bị hại đã đưa cho Long hơn 1,6 tỷ đồng theo đề nghị của bị can. Sau khi nhận được tiền, Long chiếm đoạt tài sản rồi cắt liên lạc với nạn nhân.

Quá trình điều tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phủ nhận việc có cán bộ tên là Hà Đình Long. Cơ quan chức năng cũng không tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ cho 3 mảnh đất trên.

Sau khi bị công an bắt giữ, Long thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Bị can khai sử dụng số tiền chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu. Hiện, bị can mới khắc phục được 30 triệu đồng cho bà T.