Nhờ cậy vào Bruno Saltor là canh bạc rủi ro với Chelsea

Bản lý lịch kém thuyết phục của HLV tạm quyền Bruno Saltor khiến người hâm mộ Chelsea lo lắng cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

HLV Potter bị sa thải vì không hợp với Chelsea. Ảnh: Reuters.

Dễ dàng để chỉ trích Graham Potter sau thất bại của ông ở sân Stamford Bridge. Sau 20 trận cầm quân tại Premier League, chiến lược gia người Anh chỉ giúp Chelsea kiếm trung bình 1,27 điểm, con số ngang với Glenn Hoddle và thấp nhất trong lịch sử các đời HLV của "The Blues". Bên cạnh đó, cựu HLV Brighton cũng chỉ sở hữu tỷ lệ thắng ở mức 31,8%, con số đáng báo động với một đội bóng trong nhóm "Big Six" và đầu tư mạnh tay trong vài kỳ chuyển nhượng gần đây.

Chuyện tương lai của HLV Potter đã được giải quyết. Nhưng Chelsea phải đối mặt với một bài toán khác. Chỉ 10 ngày nữa, "The Blues" bước vào trận tứ kết lượt đi Champions League với nhà đương kim vô địch Real Madrid. Thành bại trong mùa giải 2022/23 và tấm vé dự Champions League mùa sau sẽ được định đoạt trong giai đoạn này.

Nỗi lo của người kế nhiệm

Bruno Saltor được bổ nhiệm tạm dẫn dắt Chelsea trong thời gian "The Blues" đàm phán đón một chiến lược gia tầm cỡ hơn. Trước đây, cựu danh thủ 42 tuổi này làm trợ lý của HLV Potter tại Brighton. Khi đến sân Stamford Bridge làm việc, HLV Potter thuyết phục Saltor tham gia vào đội ngũ trợ lý.

Trong quá khứ, Saltor có sở trường đá hậu vệ phải và từng chơi cho Valencia, Espanyol, Almeria và Brighton. Ông được xem là huyền thoại của Brighton với 225 lần ra sân. Sau khi giải nghệ, Saltor được giữ lại làm trợ lý ở CLB. Kinh nghiệm làm HLV trưởng của ông là con số 0. Bản lý lịch kém thuyết phục của cựu danh thủ người Tây Ban Nha khiến người hâm mộ Chelsea lo lắng.

Dẫn dắt đội một Chelsea là thách thức lớn trong sự nghiệp với Saltor tính đến hiện tại. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng cựu danh thủ 40 tuổi này sẽ "nối gót" Roberto Di Matteo làm nên điều kỳ diệu tại sân Stamford Bridge.

Ở mùa 2011/12, Di Matteo được bổ nhiệm làm trợ lý cho Andre Villas-Boas ở Chelsea. Sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải vào tháng 3/2012, Di Matteo trở thành HLV tạm quyền dẫn dắt Chelsea đến hết mùa. Tuy nhiên, đó lại là thời điểm "The Blues" chơi ấn tượng và giành chức vô địch Champions League trước sự ngỡ ngàng của dư luận.

Lộ trình của Saltor và Di Matteo cũng có sự khác biệt. Trong khi Saltor chủ yếu sắm vai trợ lý HLV trong hơn 3 năm qua, Di Matteo có kinh nghiệm làm HLV trưởng tại West Brom trước khi đầu quân Chelsea.

Sự khác biệt còn nằm ở chất lượng đội hình giữa hai thế hệ cầu thủ Chelsea. Trong tay Di Matteo là dàn cựu binh giàu kinh nghiệm bao gồm Frank Lampard, Didier Drogba, Petr Cech hay Ashley Cole. Với Saltor, ông phải nhận nhiệm vụ "uốn nắn" dàn cầu thủ có phong độ thiếu ổn định như Joao Felix, Mykhailo Mudryk, Hakim Ziyech hay Christian Pulisic.

Năng lực của HLV tạm quyền Saltor bị hoài nghi.

Bài toán khó

Cho đến khi ban lãnh đạo tìm được HLV mới, Saltor phải chịu trách nhiệm cho những kết quả của Chelsea. HLV Potter để lại bài toán khó cho trợ lý người Tây Ban Nha vì khiến "The Blues" xếp tận thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League, kém 12 điểm so với top 4. Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 8 vòng, cơ hội để "The Blues" lọt vào top 4 cuối mùa rất thấp.

Tấm vé dự Champions League là nguồn động lực lớn cho Chelsea trong phần còn lại của mùa giải. Đây cũng là tiền đề quan trọng để "The Blues" thuyết phục những HLV danh tiếng như những Julian Nagelsmann, Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino hay Luis Enrique về làm việc.

Nhưng gặp Real Madrid sẽ là thử thách khó nhằn nhất của Chelsea ở tứ kết Champions League. Bất chấp gặp nhiều bất ổn ở La Liga, "Los Blancos" luôn chơi bùng nổ ở đấu trường châu Âu. Bản lĩnh của dàn ngôi sao như Karim Benzema, Luka Modric hay Toni Kroos vẫn được đánh giá cao hơn nhóm cầu thủ trẻ bên phía Chelsea.

Chelsea đang đối diện với một mùa giải thảm họa. Khả năng trắng tay của "The Blues" cũng không hề nhỏ. Giới chuyên gia lo ngại khả năng thành công của Saltor khi đối mặt với áp lực lớn. Nếu không thể thoát khỏi cái bóng của HLV Potter, cựu danh thủ người Tây Ban Nha cũng khó vực dậy Chelsea.