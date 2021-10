Nhịp sống mới của dân xê dịch trong giãn cách

Vốn là người thích đi, hay đi, dịch Covid-19 khiến nhiều kế hoạch, dự định của những travel blogger, người yêu du lịch bị ảnh hưởng, khiến họ phải làm quen với nhịp sống mới.

Nguyễn Huy Tâm là travel writer, tác giả của hai cuốn sách về du lịch: Bước qua thành phố lạ và Through Asia: A whisper from the East (tạm dịch: Đi khắp châu Á: Lời thì thầm từ phương Đông). Đây là chia sẻ của anh dành cho Zing về trải nghiệm, cảm nhận một cuộc sống thật khác trong đại dịch.