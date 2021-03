Nhìn lại khoảnh khắc của đại nhạc hội quy mô lớn đầu năm 2021

Ra mắt từ năm ngoái nhưng do tình hình dịch, lần này Gil Lê mới có dịp tặng khán giả ca khúc Sao người ta nỡ làm mình đau, tất cả lắng đọng trong không gian của bầu trời sao và giai điệu nhẹ nhàng. Tiếp đó, Shake it up, Calling you remix cùng hiệu ứng sân khấu khiến sức nóng không ngừng tăng. Vẻ ngoài quyến rũ của Gil Lê khiến fan đứng ngồi không yên.