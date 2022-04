‘Nhím Sonic 2’ thu 141 triệu USD sau 3 ngày

Phần hậu truyện của thương hiệu phim "Sonic the Hedgehog" hiện giữ kỷ lục tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ trò chơi điện tử có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử phòng vé Bắc Mỹ.

Sonic the Hedgehog 2 (Nhím Sonic 2) là phần hậu truyện của thương hiệu phim chuyển thể từ tựa game ăn khách về nhím Sonic. Tác phẩm chính thức phát hành tại Bắc Mỹ và nhiều thị trường quốc tế từ ngày 8/4. Sau ba ngày phát hành, phim đã xác lập một kỷ lục ấn tượng.

Quán quân phòng vé Bắc Mỹ

Comicbook đưa tin Sonic the Hedgehog 2 đã trở thành bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử có doanh thu ba ngày cuối tuần đầu tiên cao nhất lịch sử phòng vé Bắc Mỹ. Tới nay, tác phẩm do Paramount Pictures sản xuất đã thu 71 triệu USD từ phòng vé quê nhà, với 26,5 triệu USD kiếm được chỉ riêng trong ngày 8/4. Thành tích cao hơn đáng kể so với mốc doanh thu mở màn nội địa 58 triệu USD của Sonic the Hedgehog (2020).

Sonic the Hedgehog 2 khai thác các chủ đề gần gũi như tình bạn, tình cảm gia đình, cách một cá nhân vượt qua những mất mát và thất bại trong quá khứ.

Con số trên, cùng 70 triệu USD thu về từ các thị trường quốc tế đã nâng doanh thu toàn cầu của Sonic the Hedgehog 2 lên 141 triệu USD . Con số tiệm cận mốc 145 triệu USD mà phần tiền truyện đạt được khi phát hành ngay trước thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới.

Tại Bắc Mỹ giai đoạn 2020-2022, Sonic the Hedgehog 2 là bộ phim thứ năm do Paramount Pictures phát hành soán ngôi quán quân bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cuối tuần ngay trong ba ngày chính thức phát hành. Các quán quân trước đó lần lượt là A Quiet Place: Part II ( 47,5 triệu USD ), Scream ( 30 triệu USD ), Jackass Forever ( 23,1 triệu USD ) và The Lost City ( 30,4 triệu USD ).

Thông tin ban đầu tiết lộ Sonic the Hedgehog 2 được đầu tư khoảng 110 triệu USD kinh phí sản xuất. Sau mở màn hứa hẹn, bộ phim được kỳ vọng sẽ sớm vượt qua điểm hòa vốn (khoảng 275 triệu USD ) và bắt đầu có lãi trong các tuần tới. Năm 2020, Sonic the Hedgehog từng thu 319,7 triệu USD từ phòng vé toàn cầu trên chi phí sản xuất chỉ 90 triệu USD .

Ăn điểm dù cốt truyện đơn giản

Nhiều tháng sau khi đánh bại gã thiên tài điên Robotnik (Jim Carrey) và đá bay gã tới hành tinh nấm, Sonic (Ben Schwart) đã được hai vợ chồng Tom (James Marsden) và Maddie Wachowski (Tika Sumpter) nhận nuôi. Chú nhím xanh tốc độ rất háo hức với việc làm anh hùng giấu mặt. Tuy nhiên, Sonic phá hoại thì nhiều mà cứu người không được bao nhiêu.

Bước ngoặt đến với Sonic khi vợ chồng Wachowski giao cho cậu nhiệm vụ trông nhà, còn họ tới Hawaii để dự đám cưới của chị gái. Ngay đêm đầu tiên, Sonic đã bị Robotnik và “bạn mới” của gã, nhím Knuckles (Idris Elba), tấn công bất ngờ. Giữa tình huống nghìn cân treo sợi tóc, Sonic gặp được Tails (Colleen O'Shaughnessey), chú cáo hai đuôi giỏi công nghệ với lòng ngưỡng mộ dành cho nhím xanh.

Tails và Sonic bắt đầu cuộc chạy đua với Robotnik, Knuckles tới viên ngọc lục bảo xanh ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ. Cuộc hành trình đưa họ chu du qua nhiều miền đất, trải qua biết bao tình huống nguy nan nhưng cũng không thiếu tiếng cười.

Sau Sonic the Hedgehog 2, nhân vật Knuckles sẽ trở thành nhân vật chính trong một TV series ngoại truyện.

Sonic the Hedgehog 2 nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình. Tỷ lệ đánh giá giá tốt về phim trên Rotten Tomatoes là 66% trong nhóm các cây bút phê bình và 97% với khán giả. Con số tăng nhẹ so với thành tích của Sonic the Hedgehog - lần lượt là 63% và 93%.

Phần đánh giá tổng quan bộ phim trên Rotten Tomatoes viết: “Dù chưa có được sự vui nhộn cũng như hấp dẫn sánh ngang các chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất của nhím Sonic trên game, nếu bạn đã yêu mến phần phim đầu tiên, Sonic the Hedgehog 2 vẫn là một phần hậu truyện chấp nhận được”.

Về tổng thể, chuyến phiêu lưu thứ hai của Sonic trên màn ảnh rộng vẫn chưa có được thứ không khí kịch tính khiến khán giả muốn dán chặt mình vào ghế ngồi. Đây có thể là điều sẽ khiến nhiều người hâm mộ lâu năm của loạt game hụt hẫng chút ít. Nhưng với những gì bộ phim đã thể hiện, thiếu sót này không đáng được coi là lỗi lớn.

Không nhắm đến những thông điệp đao to búa lớn hay mục tiêu xây dựng đa vũ trụ, Sonic the Hedgehog 2 ăn điểm nhờ biết liệu cơm gắp mắm, nhắm đến những câu chuyện “nhỏ nhưng có võ”. Trên màn ảnh, nét sinh động, lém lỉnh của chú nhím xanh cùng cáo Tails và Knuckles đã mang đến cho khán giả cảm giác thư giãn cùng tiếng cười thoải mái. Bên cạnh đó, dàn nhân vật con người, dẫn đầu là Jim Carrey, cũng mang đến những bất ngờ thú vị.

