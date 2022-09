Nhiều xe thay đổi kết cấu bị CSGT TP.HCM kiểm tra, tạm giữ

Lực lượng chức năng kiểm tra nhiều tiệm sửa xe trên địa bàn huyện Củ Chi và quận Gò Vấp (TP.HCM), phát hiện nhiều phương tiện thay đổi kết cấu, phụ tùng xe không rõ nguồn gốc.

Ngày 2/9, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Củ Chi và Công an quận Gò Vấp kiểm tra nhiều tiệm độ xe, tạm giữ nhiều phương tiện.

Theo Phòng PC08, ngày 1/9, Trạm CSGT Tây Bắc phối hợp cùng Tổ công tác Công an huyện Củ Chi kiểm tra 4 tiệm sửa xe trên địa bàn xã Tân Thạnh Đông. Tổ công tác phát hiện 2 tiệm sửa xe có dấu hiệu vi phạm.

Xe máy thay đổi kết cấu bị cơ quan chức năng tạm giữ. Ảnh: A.H.

Tại tiệm sửa xe Tuấn Thanh trên tỉnh lộ 15, CSGT phát hiện cơ sở này đang sửa chữa, lắp ráp 3 xe máy (một xe không có số khung), nhiều phụ tùng xe máy không có hóa đơn, chứng từ.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ 3 xe máy và nhiều phụ tùng, bàn giao cho Công an xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) điều tra, xử lý.

Tại cửa hàng phụ tùng Ken Decal, trên tỉnh lộ 8 (xã Tân Thạnh Đông), tổ công tác phát hiện 8 loại phụ tùng xe máy không có hóa đơn, chứng từ. Tổ công tác đã bàn giao số phụ tùng trên cho Công an huyện Củ Chi tiếp tục điều tra.

CSGT phát hiện nhiều xe thay đổi kết cấu khi kiểm tra. Ảnh: A.H.

Hai ngày trước, Đội CSGT - trật tự Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tiệm sửa xe Henry Racing trên đường số 14, phường 8, quận Gò Vấp.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tiệm này sửa 9 xe máy, trong đó có 8 xe nghi độ chế. Cảnh sát đã tạm giữ 8 xe để xử lý theo quy định.

Theo Phòng PC08, thời gian tới CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở nghi độ xe, triển khai phương án ngăn chặn đua xe trái phép, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.