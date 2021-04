Nhiều xe SUV được giảm giá mạnh trong tháng 4

Những mẫu SUV/crossover như Hyundai Kona, Mazda CX-8 hay Honda CR-V hiện được hãng và đại lý giảm giá mạnh.

Tháng 4/2021, hãng và đại lý tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá cho nhiều mẫu xe nhằm kích cầu và mua sắm và xả hàng tồn kho. Trong đó tại nhóm SUV/crossover, Hyundai Kona, Mazda CX-8, Honda CR-V và Honda HR-V hiện có mức ưu đãi lớn, từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng.

Hyundai Kona giảm 35-57 triệu đồng

Theo tìm hiểu của Zing, mẫu SUV đô thị Hyundai Kona hiện được một số đại lý giảm giá 35-57 triệu đồng tùy phiên bản, đi kèm quà tặng bộ phụ kiện. Tùy theo thỏa thuận giữa khách hàng và người bán mà mức giảm có thể cao hơn.

Cụ thể, Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn hiện có giá 601 triệu đồng, giảm 35 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Kona 2.0 AT Đặc biệt được giảm giá 44 triệu đồng còn 655 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Kona 1.6 Turbo cao nhất có giá khoảng 693 triệu đồng, giảm 57 triệu đồng. Khuyến mại áp dụng với các xe có năm sản xuất 2020.

Là mẫu SUV đô thị bán chạy nhất năm 2020, tuy nhiên trước thành công về doanh số của các “tân binh” như Kia Seltos hay Toyota Corolla Cross, Hyundai Kona đang chịu nhiều sức ép.

Tại Việt Nam, Kona được trang bị động cơ 2.0L (147 mã lực, 180 Nm) và hộp số 6 AT hoặc động cơ tăng áp 1.6L (175 mã lực, 265 Nm) và hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Mazda CX-8 giảm 40-70 triệu đồng

Mẫu SUV 7 chỗ Mazda CX-8 hiện được hãng giảm giá 40-70 triệu đồng tùy phiên bản, đi kèm quà tặng phụ kiện và một năm bảo hiểm vật chất.

Trong đó, phiên bản cơ sở CX-8 2.5L Deluxe giảm giá mạnh nhất với mức giảm 70 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe được tặng thêm gói nâng cấp trị giá 50 triệu đồng, gồm ghế chỉnh điện, cốp chỉnh điện, baga mui, ty thủy lực chống nắp capo, bệ bước và ốp cản sau.

Các phiên bản CX-8 còn lại gồm 2.5L Luxury, 2.5L Premium và 2.5L Premium AWD được giảm giá 40 triệu đồng.

Mazda CX-8 sử dụng động cơ 2.5L, công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 252 Nm, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD.

Honda HR-V giảm 40-60 triệu đồng

Hiện tại, Honda HR-V được một số đại lý giảm giá 40-60 triệu đồng tùy phiên bản và màu sơn, kèm quà tặng hiện vật. Nếu khách hàng không lấy quà, mức giảm giá sẽ cao hơn.

Trong đó, phiên bản cơ sở Honda HR-V G được giảm khoảng 50 triệu đồng trực tiếp vào giá bán, giá mới còn 736 triệu đồng.

Với phiên bản Honda HR-V L cao nhất, xe có màu sơn ngoại thất đỏ được giảm giá khoảng 40 triệu đồng, giá mới 831 triệu đồng. Xe màu sơn trắng giảm 60 triệu đồng, giá mới còn 811 triệu đồng. Các màu sơn còn lại cũng được giảm giá 60 triệu đồng còn 806 triệu đồng.

Ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 9/2018, Honda HR-V ghi nhận doanh số thua kém đáng kể các mẫu xe cùng nhóm SUV đô thị như Hyundai Kona, Kia Seltos hay Toyota Corolla Cross. Nguyên nhân một phần do giá bán cao.

Honda HR-V được trang bị động cơ 1.8L, công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 172 Nm và hộp số vô cấp CVT.

Honda CR-V giảm 50-100 triệu đồng

Cùng với HR-V, Honda CR-V hiện cũng được một số đại lý giảm giá 50-100 triệu đồng tùy phiên bản, năm sản xuất và thỏa thuận giữa người mua và showroom.

Trong đó, với những xe có năm sản xuất 2020, phiên bản CR-V L cao nhất được giảm 80-100 triệu đồng tiền mặt tùy đại lý. Các phiên bản thấp hơn như CR-V E và CR-V G giảm khoảng 50-70 triệu đồng, tuy nhiên số lượng xe không còn nhiều.

Với phiên bản CR-V L sản xuất năm 2021, mức giảm giá phổ biến dao động 50-70 triệu đồng. Hai phiên bản CR-V G và CR-V E 2021 giảm khoảng 50-60 triệu đồng nhưng số lượng xe của bản E thấp nhất hiện không còn nhiều.

Thuộc nhóm 10 xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2020, tuy nhiên bước sang năm 2021, doanh số Honda CR-V đang cho thấy dấu hiệu suy giảm. Sau 2 tháng đầu năm, Honda bán được 571 chiếc CR-V, kém xa kết quả 1.567 chiếc của mẫu xe cùng nhóm C-SUV là Mazda CX-5.