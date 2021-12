Nhiều vận động viên Việt dự khai trương cửa hàng mới của Supersports

Sự kiện khai trương cửa hàng lớn nhất của Supersports tại Việt Nam quy tụ nhiều vận động viên nổi tiếng như nhà vô địch boxing Thu Nhi, tiền vệ Huy Toàn, tuyển thủ Trọng Luân…

Cửa hàng Supersports vừa khai trương có diện tích hơn 2.100 m2, nằm tại tầng 3 Crescent Mall quận 7, quy tụ hơn 32 thương hiệu thời trang thể thao nổi tiếng trên thế giới, thuộc đa dạng loại hình từ chạy bộ, bóng đá, bơi lội, bóng rổ, yoga, gym, đến quyền anh, leo núi, golf...

Đây là điểm mua sắm cao cấp, nơi người yêu thể thao có thể tìm thấy những thương hiệu nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu, do Tập đoàn Central Retail độc quyền phân phối như Under Armour, New Balance, Hoka One One, Fila, Speedo, LFC, Teva, Zoggs, Venum, Crocs, Ellesse. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng mang đến sản phẩm của các thương hiệu quen thuộc với người Việt như Adidas, Nike, Skechers, Puma, Asics…

Đại diện Supersports thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cửa hàng mới.

Sự kiện khai trương diễn ra cuối tuần qua đã đón chào nhiều ngôi sao thể thao như Nguyễn Thị Thu Nhi - nhà vô địch World Boxing Organization 2021, Võ Huy Toàn - tiền vệ CLB bóng đá TP.HCM, Phùng Trọng Luân - cựu tuyển thủ câu lạc bộ futsal Việt Nam…

Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của các đại diện của Liên đoàn Thể thao dưới nước TP.HCM cùng nhiều khách mời nổi tiếng như Hana Giang Anh, Đồng Ánh Quỳnh, Tun Phạm, rapper Sóc Nâu...

Sự kiện khai trương quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng.

Tại sự kiện, ông Andrew Fairall, Giám đốc Điều hành mảng Thể thao - Đời sống của Tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ: “Cửa hàng Supersports tại Crescent Mall nằm trong chiến lược xây dựng hệ thống one-stop shop cho cộng đồng thể thao. Đây là nơi hội tụ đa dạng sản phẩm dành cho mọi môn thể thao phổ biến tại Việt Nam. Chúng tôi không ngừng mang đến nhiều thương hiệu và sản phẩm chất lượng, nhằm góp phần tôn vinh thể thao và xây dựng thói quen tập luyện của người Việt”.

Sự kiện khai trương cửa hàng Supersports nhận được sự quan tâm lớn từ người yêu thể thao.

Cửa hàng Supersports là nơi fan bóng đá có thể tìm mua áo đấu và phụ kiện của CLB Liverpool, MU, Barcelona, Bayern Munich… Bên cạnh đó, người hâm mộ bộ môn thể thao vua cũng có thể in thêm số và tên lên áo đấu ngay tại cửa hàng.

Các thương hiệu cao cấp chỉ có ở Supersports gồm Hoka One One từ Mỹ - được yêu thích toàn cầu với công nghệ tiên tiến cho giày chạy và leo núi; Speedo - thương hiệu bơi lội, Venum - sản phẩm cho quyền anh chuyên nghiệp; Teva - chuyên về giày, dép sandal; Ellese - thời trang đường phố từ Italy; PTP & Body Sculpture - chuyên về dụng cụ tập luyện yoga, fitness…

Cửa hàng Supersports quy tụ nhiều thương hiệu thời trang thể thao nổi tiếng thế giới.

Supersports là một trong những hệ thống bán lẻ và phân phối sản phẩm thể thao hàng đầu tại Thái Lan và Việt Nam, thuộc Công ty CRC Sports & Lifestyle - thành viên của Tập đoàn Central Retail. Supersports Việt Nam hiện có 16 cửa hàng tại nhiều tỉnh, thành lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Nha Trang, Cần Thơ, Tiền Giang.