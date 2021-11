Nhiều ưu đãi tại sự kiện trực tuyến công bố dự án Nhơn Hội New City

Ngày 28/11, Tập đoàn Danh Khôi tổ chức sự kiện công bố khu đô thị Nhơn Hội New City - phân khu 2, 4, 9 và phát trực tuyến trên kênh YouTube, fanpage của dự án.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm giàu tiềm năng tăng trưởng, sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khách hàng.

Với mong muốn mang đến cho khách hàng cơ hội để sở hữu, tăng lợi nhuận từ dự án, Tập đoàn Danh Khôi giới thiệu chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi tại Nhơn Hội New City.

Với nhiều chính sách ưu đãi, dự án Nhơn Hội New City tăng thêm sức hút với nhà đầu tư chuộng đất nền ven biển sở hữu lâu dài.

Cụ thể, khách hàng chọn phương thức thanh toán nhanh vượt tiến độ sẽ được chiết khấu đến 10%; khách hàng mua sỉ nhận ưu đãi đến 4%; khách hàng có hộ khẩu Hà Nội, TP.HCM, Bình Định nhận chiết khấu 1%. Sự kiện cũng là dịp để chủ đầu tư tri ân khách hàng thân thiết với gói chiết khấu 2% với khách hàng thẻ Platinum hay 1,5% với khách hàng thẻ Diamond...

Tại lễ công bố dự án, khách hàng thực hiện giao dịch thành công có cơ hội nhận những phần quà giá trị: Một giải đặc biệt gồm 3 lượng vàng SJC, một giải nhất gồm 2 lượng vàng SJC, một giải nhì gồm 1 lượng vàng SJC, 5 giải ba gồm 5 chỉ vàng SJC/giải, 10 giải khuyến khích gồm 2 chỉ vàng SJC/giải.

Khách hàng giữ chỗ thành công để được tư vấn sản phẩm cũng nhận cơ hội sở hữu nhiều phần quà: iPhone 13 Pro Max 128 GB, Apple Watch Series 7 GPS 41 mm, loa Marshall Stockwell 2.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Danh Khôi vẫn áp dụng chính sách bán hàng trước đây: Hỗ trợ vay vốn 0% lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng, hỗ trợ chi phí xây dựng đến 200 triệu đồng…

Khi vừa ra mắt, các sản phẩm thuộc dự án khu đô thị Nhơn Hội New City do Tập đoàn Danh Khôi phát triển đã thu hút nhiều sự quan tâm từ giới đầu tư. Tọa lạc tại khu kinh tế Nhơn Hội thuộc bán đảo Phương Mai, Nhơn Hội New City có vị trí trung tâm với 2 mặt tiền, một mặt giáp biển và mặt còn lại giáp quốc lộ 19B. Với sự phát triển đồng bộ về hạ tầng, từ dự án, cư dân tương lai có thể di chuyển đến sân bay quốc tế Phù Cát hay trung tâm TP Quy Nhơn nhanh chóng và thuận lợi.

Nhơn Hội New City thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư.

Khu đô thị quy mô 116 ha ven biển được Tập đoàn Danh Khôi quy hoạch bài bản với hệ thống hạ tầng, tiện ích cao cấp, đặc biệt là mảng xanh được chú trọng. Yếu tố đa dạng văn hóa được khéo léo lồng ghép vào từng chi tiết nhỏ ở các phân khu, mang đến làn gió mới và đưa Nhơn Hội New City trở thành điểm nhấn tại phố biển Quy Nhơn.

Phân khu 2 được phát triển theo phong cách của “đảo quốc sư tử” Singapore hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, chú trọng yếu tố giáo dục với tiện ích trường học chuẩn quốc tế. Phân khu 4 gây ấn tượng bởi dấu ấn Nhật Bản đậm nét, lồng ghép tinh tế qua hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, phân khu 9 theo phong cách Hàn Quốc với công viên ánh sáng được lấy cảm hứng từ Everland nổi tiếng, mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho cư dân.

Mới đây, Tập đoàn Danh Khôi tiến hành bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cư dân tương lai của Nhơn Hội New City. Điều này cho thấy uy tín của Danh Khôi, đồng thời mang lại niềm vui, tăng giá trị sản phẩm cho khách hàng.

Cư dân tương lai của Nhơn Hội New City nhận bàn giao sổ đỏ.

Vị trí đắc địa, sở hữu lâu dài và hội tụ nhiều tiềm năng thương mại, Nhơn Hội New City hứa hẹn trở thành tâm điểm đầu tư tại thị trường Quy Nhơn.

Để tìm hiểu thêm thông tin về dự án, độc giả liên hệ hotline 0931636838 hoặc truy cập website nhonhoinewcity.com.vn.