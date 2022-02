Nhiều tỷ phú Vietlott xuất hiện ngay dịp Tết Nguyên đán

Qua những tấm vé số được lì xì Tết hoặc vé tự mua, đã có hơn chục người trở thành tỷ phú Vietlott trong dịp Tết Nguyên đán các năm qua.

Trong những năm qua, phong trào mua vé số may mắn dịp cận Tết được đông đảo người dân hưởng ứng. Nhiều tỷ phú Vietlott cũng ra đời nhờ trúng Jackpot trước thềm năm mới.

Trúng Jackpot cận Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, giải Jackpot - Mega 6/45 trị giá hơn 32 tỷ đồng tại kỳ quay #00244 (mở thưởng ngày 9/2/20218, nhằm 24 tháng chạp) đã tìm ra 4 chủ nhân. Ông V.Q.H. ở Khánh Hòa, bà M.P. ở Bến Tre, bà N.O. và bà Đ.M.L. cùng ngụ tại TP.HCM nhận về hơn 8 tỷ đồng trước thuế.

Chỉ một ngày sau đó, ngày 25/2/2018 (nhằm 25 tháng chạp), một Jackpot hơn 22 tỷ đồng lại tiếp tục tìm ra chủ nhân. Đó là giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/55 tại kỳ quay #00084. Bà V.T. ngụ tại TP.HCM và ông N.H.M. ở Hà Nội chia đôi giải thưởng này, mỗi người nhận hơn 11 tỷ đồng .

Người chơi xổ số trúng Jackpot trong dịp Tết Nguyên đán các năm gần đây.

Cũng trong dịp Tết 2018, giải Jackpot 2 - Power 6/55 lần nữa có chủ vào mùng 7 Tết ở kỳ quay #00088. Trong lần quay số đó, ông N.T. may mắn rinh trọn giải thưởng gần 41 tỷ đồng nhờ tấm vé mua tại một điểm bán hàng trên đường Nguyễn Trãi (phường 14, quận 5, TP.HCM).

Trước đó, trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, có 2 người cũng may mắn trở thành tỷ phú Vietlott vào các ngày mùng 2 và mùng 7 Tết. Tổng số tiền trúng thưởng trị giá gần 100 tỷ đồng . Cụ thể, vào mùng 2 Tết Đinh Dậu, ông T.Đ.H. (TP.HCM) trúng Jackpot gần 76 tỷ đồng . Đáng chú ý, nơi phát hành tấm vé may mắn cho ông H. cũng là nơi sau này bán ra tấm vé trúng Jackpot 2 - Power 6/55 gần 41 tỷ đồng cho ông N.T. vào năm 2018.

Vào mùng 7 Tết Đinh Dậu 2017, người trúng Jackpot khác là ông T.C.D. (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ông D. mua vé Mega 6/45 dự thưởng kỳ quay #00085 và may mắn sở hữu giải thưởng hơn 22 tỷ đồng .

Gần đây nhất, giải Jackpot 2 của Power 6/55 cũng lần lượt có chủ vào các ngày 25 tháng chạp (gần 6,2 tỷ đồng ) và mùng 7 Tết (hơn 4,1 tỷ đồng ) trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cận trước và sau Tết, nhiều Jackpot khác cũng tìm được chủ nhân may mắn.

Trao may mắn với lì xì vé số Vietlott

Trong hầu hết trường hợp, người trúng Jackpot yêu cầu được bảo mật danh tính (đeo mặt nạ, tên được viết tắt…) để tránh rủi ro về sau, do đó câu chuyện về tấm vé may mắn đôi khi không được chia sẻ. Tuy vậy, nhiều người cho biết tình huống có được tấm vé may mắn trong dịp Tết thường là tự mua hoặc được người khác lì xì.

Trúng Jackpot là món quà tinh thần và vật chất lớn, mang lại may mắn và tiền tài ngay dịp đầu xuân. Do vậy, nhiều người dù bận rộn vẫn không quên tìm mua những tấm vé số Vietlott để thử vận, vừa có thể dùng làm lì xì cho bạn bè hay đồng nghiệp để cùng nhau săn Jackpot dịp năm mới.

Trao vé số trong bao lì xì Vietlott được nhiều người yêu thích.

Hiện vé số Vietlott được bán tại hơn 5.000 điểm bán hàng trên cả nước. Bên cạnh đó, Vietlott SMS cũng là một kênh tiện dụng để người chơi sở hữu những bộ số yêu thích ngay trên điện thoại. Ngoài ra, Vietlott SMS vừa bổ sung tính năng “Trao may mắn” để lì xì vé số Vietlott điện tử cho người khác.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người chơi đến các điểm bán hàng có thể mua vé Mega 6/45, Power 6/55 hay Max 3D/3D+ và Max 3D Pro trước tối đa 6 kỳ so với kỳ quay hiện tại. Trong trường hợp người chơi muốn dự thưởng nhanh, vé số Keno với tần suất 10 phút xổ một lần sẽ là lựa chọn đáng trải nghiệm.