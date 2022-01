Nhiều tuyến đường ở TP.HCM có thể ngập sâu do triều cường đạt đỉnh

Triều cao kết hợp với nước dâng do gió mùa khiến mực nước tại ven biển Nam Bộ tiếp tục tăng và có thể đạt đỉnh trong hôm nay.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo sau Tết Dương lịch 2022, các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM tiếp tục chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa với cường độ mạnh. Do đó, những khu vực này có mây thay đổi, vài nơi có mưa.

Ngày 4/1, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết thực đo mực nước tại ven biển Nam Bộ đang ở mức cao. Trong ngày 3/1, mực nước cao nhất đo được tại trạm hải văn Vũng Tàu là 4,16 m.

Thống kê đến 7h cùng ngày, mực nước tại trạm Vũng Tàu là 4,22 m, Nhà Bè là 1,59 m (xấp xỉ báo động III), trạm Phú An là 1,64 (xấp xỉ báo động III), trạm Thủ Dầu Một là 1,7 m (trên báo động III 0,10 m), trạm Biên Hòa là 1,73 m (dưới báo động I).

Chuyên gia nhận định thủy triều cao kết hợp với nước dâng do gió mùa, mực nước tại ven biển Nam Bộ tiếp tục tăng và có thể đạt đỉnh 4,20-4,25 m trong hôm nay (4/1). Riêng tại TP.HCM, mực nước cao trên báo động II duy trì đến hết ngày 6/1.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4h đến 6h và 16h đến 18h. Người dân di chuyển qua các tuyến đường Lương Định Của (TP Thủ Đức), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), quốc lộ 50, Nguyễn Văn Hưởng, Xa Lộ Hà Nội, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát... cần lưu ý có thể gặp ngập úng.

Tuyến đường Trần Xuân Soạn (quận 7) ngập do triều. Ảnh: Chí Hùng.

Hôm nay, nhiệt dộ ở TP.HCM dao động 24-33 độ C, trời nắng nhẹ. Tuy nhiên, chỉ số tia cực tím (UV) buổi trưa ở mức trung bình đến cao (6-7), có thể gây hại đối với người nhạy cảm.

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 6/1, TP.HCM có mưa vài nơi, lượng nhỏ, chủ yếu xảy ra vào sáng sớm hoặc chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Từ ngày 7/1 đến 10/1, mưa xuất hiện ở vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, riêng miền Đông giảm còn 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Gió đông bắc cấp 2-3. Lượng mưa phổ biến 10-20 mm.

Đối với vùng biển Nam Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cường độ trung bình đến mạnh trong nửa tuần đầu, nửa cuối tuần gió yếu đến trung bình. Vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, sau giảm còn cấp 4-5.

Ngư dân cần đề phòng gió đông bắc hoạt động cường độ mạnh kèm theo gió giật và sóng lớn trên khu vực biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau. Mưa trái mùa xuất hiện khá nhiều trong tháng nhưng ở diện hẹp.