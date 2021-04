Nhiều tựa game hay đang giảm giá

Attack on Titan 2 giảm 30%, còn 336.000 đồng. Tựa game ra mắt tháng 8/2016 là phần tiếp theo của Attack on Titan: Wings of Freedom. Game được làm dựa theo nội dung loạt manga nổi tiếng cùng tên do họa sĩ Isayama Hajime sáng tác. Với cốt truyện theo sát nguyên tác cộng với lối chơi hấp dẫn, nhịp độ hợp lý, game được đánh giá là sản phẩm hành động nhập vai hấp dẫn ngoài mong đợi ngay từ khi vừa ra mắt.