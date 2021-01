Nhiều trường ở Hải Phòng, Nghệ An tiếp tục cho học sinh nghỉ tránh rét

Không khí lạnh tăng cường kéo dài nhiều ngày, do đó, các trường tiểu học và mầm non ở nhiều nơi cho học sinh nghỉ để đảm bảo sức khỏe.

Ông Đào Thế Anh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hải Phòng - cho biết bốn ngày trước không khí lạnh đổ bộ toàn miền Bắc, sở đã ban hành công văn về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh.

Không khí lạnh tăng cường kéo dài nhiều ngày, do đó, các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố đã triển khai cho học sinh nghỉ để đảm bảo sức khỏe.

Theo đó, toàn thành phố có hơn 58.400 lượt học sinh tiểu học và mầm non nghỉ do rét đậm (chiếm gần 19% học sinh tiểu học, mầm non). Trong đó, cấp tiểu học quận Lê Chân có số lượng học sinh nghỉ nhiều nhất (13.575 học sinh), cấp mầm non huyện Thủy Nguyên có gần 6.000 học sinh nghỉ.

Một số ít học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đến trường. Ảnh: Tiền Phong.

Một số quận huyện không có báo về tình hình cho học sinh nghỉ vì rét đậm như quận Ngô Quyền, quận Dương Kinh và huyện Bạch Long Vỹ.

"Trong một vài ngày tới, thời tiết miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, các trường tiếp tục căn cứ tình hình thời tiết để thông báo lịch nghỉ học cho học sinh và phụ huynh. Cụ thể, thời tiết dưới 10 độ C, học sinh tiểu học và mầm non sẽ tiếp tục được nghỉ; dưới 7 độ C, 100% học sinh trên toàn thành phố sẽ được nghỉ học để đảm bảo sức khỏe. Trong thời gian thời tiết rét đậm, rét hại, sở yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, không bắt buộc mặc đồng phục", ông Đào Thế Anh nói.

Bà Đỗ Thị Bích Ly - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - cho biết từ ngày 8/1, nhà trường đã triển khai cho học sinh nghỉ do thời tiết tại thành phố Hải Phòng dưới 10 độ C. Ngoài thông báo trên cổng thông tin, các thầy cô chủ nhiệm cũng thông báo kế hoạch qua các nhóm trên mạng xã hội, hội phụ huynh từng lớp.

Ngày đầu nghỉ phòng chống rét, vẫn có một số học sinh tới trường. Những học sinh này vẫn được các thầy cô bổ túc tại trường, đảm bảo phòng chống rét, ăn uống đầy đủ. Ngoài ra, trong thời gian nghỉ tại nhà, các em học sinh vẫn được cập nhật, học online để đuổi kịp chương trình giảng dạy.

Trước đó, ngày 8/1, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng - ông Lê Quốc Tiến - ký công văn quy định về việc bảo đảm sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Học sinh THCS và THPT nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Các trường phải đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ẩm cho học sinh. Đặc biệt, đối với các trường mầm non, tiểu học cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các bé.

Đối với các trường có tổ chức bán trú, sở yêu cầu cần đặc biệt quan tâm, đảm bảo thức ăn và thực phẩm, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng, chỗ nghỉ trưa ấm, chuẩn bị các loại thuốc men phục vụ y tế học đường.

Tại Nghệ An, ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) - cho biết nhiều trường trên địa bàn đã phải cho học sinh nghỉ học để tránh rét, đảm bảo sức khỏe cho các em.

Theo đó, sáng 11/1, các địa phương vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới Việt - Lào như: Na Ngoi, Nậm Càn, Mường Lống, Mường Ải, Keng Đu, Huồi Tụ, Bắc Lý… có nhiệt độ từ 1 độ C đến 6 độ C. Trước tình hình này, 41 trường học đã thông báo cho học sinh các cấp được nghỉ học để tránh rét.

Tương tự, tại huyện Tương Dương, trong sáng nay, 18/18 trường Mầm non, 5/19 trường Tiểu học ở các xã Yên Tĩnh, Yên Thắng, Lượng Minh, Lưu Kiền và Nhôn Mai cũng đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Các trường còn lại vẫn tiến hành học bình thường nhưng vào học muộn hơn.

Những ngày qua, trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, nhiều nơi nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C. Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản gửi đến các phòng GD&ĐT trực thuộc, các nhà trường để có phương án chống rét kịp thời.

Tùy theo tình hình, các trường chủ động cho học sinh THCS, THPT nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C; học sinh ở bậc tiểu học và mầm non nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C.