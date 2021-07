Nhiều trường hợp ở Hà Nội bị xử phạt khi đi xe ra phố

Từ 6h đến trưa cùng ngày, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 7 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Người vi phạm thường lấy lý do đi mua thực phẩm nhưng đều không chứng minh được sự việc. "Lực lượng chức năng trực chốt 24/24h để kiểm soát người ra vào, đảm bảo an toan phòng dịch", thiếu tá Phạm Tất Hoàng, Phó trưởng công an phường Hàng Trống thông tin với Zing.