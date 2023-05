Nhiều trung tâm đăng kiểm tăng ca kiểm định trong kỳ nghỉ lễ

Trong 5 ngày nghỉ, nhiều trung tâm đăng kiểm vẫn mở cửa hoạt động. Với sự nỗ lực của các đăng kiểm viên, của cơ quan chức năng, hàng trăm phương tiện được cấp đăng kiểm mỗi ngày.

Ngày nghỉ lễ 30/4, tại trung tâm đăng kiểm 6801S (Kiên Giang), hoạt động đăng kiểm phương tiện vẫn diễn ra sôi động.

Đơn vị đăng kiểm ở Kiên Giang làm xuyên 5 ngày nghỉ lễ

Ngày 30/4, khi người dân cả nước bước vào ngày nghỉ lễ thứ hai của kỳ nghỉ lễ dài giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5, thì trên cả nước vẫn còn 2 trung tâm đăng kiểm tại Kiên Giang và Phú Yên mở cửa hoạt động phục vụ nhu cầu của người dân. Điều đáng chú ý, trung tâm đăng kiểm 6801S (Kiên Giang) là đơn vị duy nhất mở cửa hoạt động trong cả 5 ngày nghỉ lễ.

Chiều 30/4, trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Sử, Giám đốc trung tâm đăng kiểm 6801S, cho biết từ sáng đến 15h chiều, trung tâm đã hoàn thành kiểm định được hơn 100 phương tiện. Nói về quyết định mở cửa xuyên lễ phục vụ người dân, vị giám đốc này cho hay trước tình trạng quá tải đăng kiểm ngày càng diễn biến nghiêm trọng, chứng kiến các chủ xe di chuyển cả trăm km về trung tâm đăng kiểm chờ được kiểm định, ăn ngủ trên xe vất vả, đơn vị đã động viên các đăng kiểm viên gác nghỉ lễ để cố gắng duy trì hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp.

"Ý kiến đưa ra, ngay lập tức, tất cả đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ đều đồng thuận. Hiện mỗi ngày nghỉ lễ, đơn vị vẫn cố gắng duy trì 6 đăng kiểm viên vận hành 2 dây chuyền kiểm định cùng 3 nhân viên nghiệp vụ. Đơn vị cũng có cơ chế tăng lương 300% cho tất cả làm việc trong ngày nghỉ lễ, đồng thời, sắp xếp nhân sự hợp lý để mỗi nhân viên đều được nghỉ 2/5 ngày trong kỳ nghỉ lễ mà vẫn đủ nhân lực hoạt động", ông Sử chia sẻ.

Trung tâm đăng kiểm 6801S cũng đã thông báo rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp về lịch làm việc trong cả 5 ngày nghỉ lễ để người dân có nhu cầu sắp xếp đưa xe đến thực hiện kiểm định. Người phụ trách trung tâm đăng kiểm 6801S cho biết thêm: Trong số 120 xe kiểm định mỗi ngày, chỉ có khoảng 40-50 xe của người dân trong tỉnh Kiên Giang, còn lại là xe ngoại tỉnh. Khuôn viên trung tâm rộng hơn 5.000 m2 khá rộng rãi nên với những xe đến đăng kiểm nhưng phải chờ đến hôm sau, đơn vị đều sắp xếp vị trí cho các xe đỗ chờ để tránh ùn tắc phía ngoài. Ngoài ra, để giúp người dân chủ động hơn trong các ngày nghỉ lễ, và không quá phụ thuộc vào app đặt lịch, trung tâm còn tiếp nhận đặt lịch đăng kiểm qua cả số điện thoại Zalo.

Trước đó, tại Hà Nội, dù thiếu đăng kiểm viên song trung tâm đăng kiểm 2908D (Lô 6, cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) vẫn mở cửa sớm trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ để phục vụ người dân. Không chỉ tăng ca, 4 đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của trung tâm còn tranh thủ làm xuyên trưa, đến khoảng 13h30, chính thức kiểm định xong cho 40 phương tiện được phát phiếu hẹn trong ngày. Lãnh đạo trung tâm đăng kiểm 2908D cho hay ngày 3/5, đơn vị sẽ mở cửa sớm 1 ngày so với lịch nghỉ lễ để tiếp tục phục vụ người dân. Hiện đơn vị vẫn thực hiện phát phiếu hẹn trực tiếp, sau nghỉ lễ sẽ triển khai nhận lịch hẹn qua app đăng kiểm để thuận lợi cho người dân.

Thông tin từ Cục đăng kiểm Việt Nam, trong ngày 1/5, ngoài các trung tâm nói trên sẽ có thêm trung tâm đăng kiểm 5012D (TP.HCM) và 6202D (Long An) mở cửa hoạt động phục vụ người dân. Sang đến ngày 2/5, cả nước sẽ có đến 13 trung tâm đăng kiểm hoạt động gồm: 6801S (Kiên Giang), 5012D (TP.HCM), 8801S (Vĩnh Phúc), 3610D (Thanh Hóa), 1804D (Nam Định), 2923D (Hà Nội), 9804D (Bắc Giang), 1905D (Phú Thọ), 7801S (Phú Yên), 9901S (Bắc Ninh), 9902S (Bắc Ninh), 2922D (Hà Nội), 1201D (Lạng Sơn).

Ngày cuối nghỉ lễ (3/5), có tới 31 trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại bao gồm: 6801S (Kiên Giang), 1201D (Lạng Sơn); ở Hà Nội có 18 đơn vị gồm: 2901V, 2902V, 2903S, 2903V, 2905V, 2906V, 2907D, 2908D, 2911D, 2913D, 2914D, 2915D, 2922D, 2923D, 2927D, 2929D, 2930D, 2932D, ở TP.HCM có 11 trung tâm đăng kiểm làm việc gồm: 5003S, 5003V, 5003V-CN, 5004V, 5005V, 5005V-CN, 5007V, 5010D, 5012D, 5014D, 5019D.

Xử lý nhanh tồn tại, sớm đưa đăng kiểm hoạt động bình thường trở lại

Mới đây, tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các giải pháp giải tỏa ùn tắc và phòng, chống tiêu cực trong hoạt động kiểm định phương tiện, Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết đến nay, tình trạng ùn tắc đăng kiểm tiếp tục gia tăng trở lại tại 177 trên tổng số 215 trung tâm đăng kiểm của 40/63 tỉnh, thành phố (chiếm 63%). Ngoài ra, có phản ánh tại trung tâm đăng kiểm 99-05D (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) từ cơ quan báo chí về hiện tượng câu kết để "làm luật" đăng kiểm nhanh.

Về vụ việc này, Cục đăng kiểm Việt Nam đã phối hợp với Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh thành lập tổ công tác làm việc với trung tâm đăng kiểm 99-05D. Ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí, trung tâm đăng kiểm 99-05D đã kiểm tra, xác minh các đối tượng trên là Vương Đặng T. và Trần Thị N. (cùng trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và có đơn đề nghị gửi Công an phường Trạm Lộ và Công an thị xã Thuận Thành xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời, đơn vị này cũng cam kết khi có kết quả xác minh của cơ quan công an nếu nhân viên tại trung tâm có hành vi câu kết cùng hai đối tượng trên sẽ xử lý nghiêm minh và triệt để.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận: Bộ GTVT, Cục đăng kiểm Việt Nam, Thanh tra Bộ đã quyết liệt vào cuộc triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tiêu cực; trong đó, công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, đề nghị các địa phương phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý các hành vi tiêu cực lợi dụng ùn tắc đăng kiểm để trục lợi.

Nhằm triệt để ngăn chặn những hành vi này, Bộ trưởng yêu cầu Cục đăng kiểm Việt Nam, Thanh tra Bộ phối hợp với địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, nếu phát hiện các trung tâm đăng kiểm tái diễn vi phạm sẽ chấm dứt hoạt động kiểm định vĩnh viễn để răn đe. Đồng thời, qua công tác thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu sai phạm, tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra, xử lý theo thẩm quyền.