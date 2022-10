Nhiều triệu phú Mỹ coi chỉ trích là nguồn cảm hứng để thành công

Các triệu phú phớt lờ những kẻ chỉ trích mình, thêm vào đó, họ không bao giờ cho phép những đánh giá hay dự đoán tiêu cực khiến mình nhụt chí.

Doanh nhân thành công thường có động lực và quyết tâm phi thường. Nguồn: davidldeutsch.

Các triệu phú cho tôi biết điều gì về mối quan hệ giữa thành công và cách họ đối phó với những kẻ chỉ trích? Đa số phớt lờ hoặc coi những lời chỉ trích đó như một nguồn cảm hứng thành công. Hầu hết triệu phú định nghĩa kẻ chỉ trích là người đưa ra những đánh giá và dự đoán tiêu cực về người khác.

Không như các cố vấn, tập trung vào cách người khác có thể cải thiện bản thân, kẻ chỉ trích không quan tâm đến việc giúp “mục tiêu” của mình tiến bộ. Trên thực tế, họ có vẻ thích thú khi thấy mọi người thất bại. Như thể họ hài lòng khi chứng kiến dự đoán của mình biến thành hiện thực.

Kẻ chỉ trích là những người đã nói với nhiều triệu phú rằng:

- Anh sẽ không bao giờ thành công.

- Anh không đủ thông minh để trở thành luật sư.

- Đó là ý tưởng ngớ ngẩn nhất cho doanh nghiệp mới mà tôi từng nghe.

- Không có chỗ cho phụ nữ trong ngành y.

- Chẳng có hy vọng gì về chuyện cậu sẽ thành công.

- Anh không có khả năng học cao học.

- Với 900 điểm SAT tổng hợp của mình, cậu sẽ không bao giờ thành công ở trường đại học.

Những người chấp nhận đánh giá tiêu cực như vậy sẽ sớm rút lui khỏi “cuộc chiến” kinh tế, trong khi có nhiều người khác coi nhẹ những lời chỉ trích. Nhiều triệu phú thực sự coi những nhận xét này chỉ đơn thuần là lý thuyết, và họ thích chứng minh lý thuyết đó không đúng.

Những kẻ chỉ trích thực sự xấu xa, tiêu cực có một đặc điểm chung - tài năng duy nhất của họ là đưa ra những dự đoán tiêu cực. Thường thì họ hay ghen tị với người thực tài, có khát vọng thành công.

Nhưng tôi thấy hầu hết kẻ chỉ trích “chuyên nghiệp” lại đều không thể chịu đựng việc người khác chỉ trích quan điểm của mình. Vậy họ làm gì để đảm bảo rằng mình không bị chỉ trích? Họ “chơi” tấn công. Họ chỉ trích gay gắt và xúc phạm những người đang hay sẽ thành công. Đó là cách họ nâng cao vị thế của mình, như đóng vai thẩm phán, bồi thẩm đoàn, thậm chí là Chúa trời.

Hầu hết chủ doanh nghiệp triệu phú tự thân có thể cho bạn biết rất nhiều về những kẻ chỉ trích. Họ đã nhiều lần bị từ chối đơn xin vay và trong ý nghĩ của họ, nhân viên cho vay là những kẻ chỉ trích. Họ nói với người nộp đơn rằng “doanh nghiệp của anh sẽ không bao giờ thành công”, mà chẳng đưa ra đề xuất nào giúp cải thiện doanh nghiệp. Nhưng, cho vay tiền “của người khác” thì có gì ghê gớm cơ chứ!

Hãy xem xét điều mà một triệu phú tự thân ở Oklahoma từng nói với tôi trong cuộc phỏng vấn nhóm tập trung:

Hôm đó là sáng thứ sáu. Tôi phải trả lương cho nhân viên trước 4 giờ chiều hôm đó. Tôi đến ngân hàng mà mình đã vay hàng triệu đôla trong nhiều năm. Họ để tôi gặp một nhân viên cho vay mới khác. Anh chàng “khoảng” 30 tuổi này đã nói với tôi rằng doanh nghiệp của tôi đang được xem xét. Có một số thông tin cần cập nhật.

Suốt những năm qua, tôi chưa bao giờ chậm trả nợ. Sau đó, anh ta mất hơn một giờ kể cho tôi nghe về những chuyến đi trượt tuyết mới nhất đến Vail, Aspen và Steamboat của anh ta… Anh ta cứ dông dài mãi. Trong khi tôi ngồi đó, lòng nóng như lửa đốt vì lo không thể trả lương cho hàng trăm người.

Phù, cuối cùng anh ấy cũng “vừa kịp” trả lương được cho nhân viên của mình vào chiều hôm đó. Nhưng chẳng cần phải nói, anh ấy đã không còn là khách hàng của “Ngân hàng Lạm dụng” nọ.

“Ngân hàng Lạm dụng” cũng mất đi một thành viên khác từ nhóm tập trung đó, một chủ doanh nghiệp thành đạt chưa bao giờ trả chậm khoản vay này trong sự nghiệp của mình. Đột nhiên, ngân hàng gọi điện và thu hồi toàn bộ dư nợ của anh vì một ngày trước đó, tờ báo địa phương đăng thông báo doanh nhân triệu phú này sắp ly hôn.

Có vô số ví dụ về những kẻ chỉ trích cố gắng phá hủy ước mơ của các cá nhân đầy tham vọng. Nhưng kẻ chỉ trích là một phần thiết yếu trong hệ thống xã hội Mỹ - họ là chiếc lưới lọc loại bỏ những người không đủ can đảm và quyết tâm để nhận chỉ trích và chiến thắng bất chấp chỉ trích. Doanh nhân thành công thường có động lực và quyết tâm phi thường.

Một bài báo xuất bản gần đây đã viết về động lực của họ (xem “Success Secrets of the Successful”, Adrienne Sanders, Forbes, ngày 2 tháng 11 năm 1998). Trong bài báo, Bill Bartmann, người sáng lập kiêm chủ tịch công ty Dịch vụ Tài chính Thương mại (Commercial Financial Services), cho biết rằng chị vợ của anh là yếu tố thúc đẩy chính vì cô ấy là kiểu người ưa chỉ trích.

Đánh giá tiêu cực của cô về Bartmann đã thôi thúc anh nỗ lực chứng minh cô ấy sai. Bài báo trích dẫn lời anh: “Chị ấy không thích tôi… Tôi không xứng [với em gái của chị ấy]. Việc đó khiến tôi tức điên”.

Có vẻ như Bartmann từng bỏ học trung học, nhưng những lời chỉ trích từ người chị vợ đã thôi thúc anh học lại để nhận được bằng GED (bằng tương đương trung học) và tiếp tục vào đại học. Ở đại học, anh đã động viên bản thân học tập bằng cách treo một tấm thẻ 5 x 7 inch ghi tên chị vợ mình trên bức tường trước mặt. Bất cứ khi nào chán học, anh nhìn thấy tên người chỉ trích “tinh quái” của mình và ngay lập tức có động lực nỗ lực hơn nữa.

Cũng trong bài báo đó, Debra Streicker-Fine, Chủ tịch của Interactive Media, đã tiết lộ nguồn động lực của mình. Hàng xóm ở thị trấn nhỏ nơi cô sinh sống cho rằng việc trở thành nữ doanh nhân thật hèn hạ. Đổi lại, cô được thôi thúc mãnh liệt bởi mong muốn bác bỏ đánh giá của họ về bản thân và nghề nghiệp của mình.

Qua các tư duy triệu phú đó, bạn nên rút ra bài học rằng hãy cẩn thận với người mà bạn lắng nghe, và nhạy cảm với động cơ của người được gọi là cố vấn. Nếu bạn tham vọng, chăm chỉ, đồng thời sự nghiệp của bạn đang phất lên, bạn có thể là mối đe dọa đối với một số người. [...]

Vì vậy, phần lớn các triệu phú phớt lờ những kẻ chỉ trích mình, thêm vào đó, họ không bao giờ cho phép những đánh giá hay dự đoán tiêu cực khiến mình nhụt chí. Việc bỏ qua những chỉ trích hay gièm pha có mối tương quan đáng kể với thành công kinh tế và thành tựu nghề nghiệp.

Hãy ghi nhớ một điều rằng những người thành công, dù thông minh hay không, cũng bị chỉ trích nặng nề hơn người không thành công. Thực tế, tôi tin rằng chỉ trích là hình thức “huấn luyện cứng rắn” cần thiết, là luyện thép, là trại huấn luyện cho những ứng viên muốn thành công. Hãy hỏi một triệu phú điển hình hiện nay, anh ta có thể cho bạn biết nhiều trải nghiệm huấn luyện trong đời.