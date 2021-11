Nhiều trẻ em ở Mỹ chọn học online vì sợ bị bắt nạt tại trường

Nhiều học sinh, đặc biệt là trẻ da màu, cho rằng học online là cách tốt nhất để các em tránh khỏi tình trạng bắt nạt khi ở trường.

Mùa thu năm 2021, hầu hết trường học ở Mỹ mở cửa đón học sinh trở lại học trực tiếp. Sau hơn 18 tháng học tập và tương tác cùng giáo viên, bạn bè qua màn hình máy tính, trẻ đều hào hứng khi được đến lớp.

Tuy nhiên, một số học sinh và gia đình vẫn chần chừ với việc trở lại trường. Họ chọn tiếp tục học online thay vì đi học trực tiếp như những người khác.

Trước khi có vaccine Covid-19, các gia đình tại Mỹ cho con học online vì lo ngại dịch bệnh lây lan. Nhưng hiện nay, lý do cho con học ở nhà của một số người đã thay đổi.

Nhiều học sinh Mỹ chọn học online dù trường đã mở cửa. Ảnh: Atlanta Tribune.

Chọn học online vì an toàn

Từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5, USC Dornsife (UAS) thực hiện khảo sát với 1.510 phụ huynh có con học phổ thông tại Mỹ. Kết quả cho thấy khác biệt lớn giữa suy nghĩ của phụ huynh da trắng và phụ huynh da màu.

Cụ thể, 19% phụ huynh da trắng muốn cho con học online. Trong khi đó, con số này ở phụ huynh người da màu và người Mỹ gốc Tây Ban Nha nhiều gấp đôi, lần lượt là 43% và 42%.

Mức độ do dự giữa việc đến trường và học online cũng phân hóa rõ ràng. Khi được hỏi về kế hoạch cho con đi học vào năm 2021-2022, 16,9% phụ huynh da trắng lưỡng lự, chưa có quyết định chắc chắn. 40% phụ huynh da màu cũng đắn đo trước vấn đề này. Gần 20% lại nói họ không có ý định cho con trở lại trường.

Trước khi thực hiện nghiên cứu tháng 4, UAS từng thực hiện một khảo sát khác với phụ huynh Mỹ về việc không cho con trở lại trường. Phần lớn lý do khi đó đều liên quan vấn đề dịch bệnh, một số khác không cho con đi học vì cảm thấy không tin tưởng nhà trường.

Khi khảo sát mới được thực hiện vào tháng 4, gần 50% người trưởng thành tại Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. FDA cũng phê duyệt vaccine Pfizer cho trẻ từ 12-16 tuổi. Điều này giúp trường học trở nên an toàn hơn. 30% đối tượng khảo sát với UAS nói rằng con họ vẫn học online toàn thời gian.

Về lý do cho con học online, vấn đề an toàn cho trẻ chiếm tỷ lệ lớn nhất (45%). Một số lý do khác bao gồm: Trẻ muốn học online (30%); cha mẹ không tin tưởng nhà trường sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ (28%); trẻ có thể học online tốt như lúc học trực tiếp (25%).

Một khảo sát tương tự được thực hiện bởi MassINC Polling Group tại bang Massachusetts cho thấy 70% phụ huynh da trắng muốn con học trực tiếp trong năm học 2021-2020. Nhưng với phụ huynh da màu, 54% muốn con học trực tiếp, 29% muốn con được học kết hợp và 12% muốn con học online toàn thời gian.

Steve Koczela, Chủ tịch MassINC Polling Group, nói rằng phụ huynh da màu thường ít nhiệt tình với việc học trực tiếp trong đại dịch. Nguyên nhân phổ biến của vấn đề này liên quan điều kiện kinh tế, tình hình đi lại và nhiều trẻ da màu thường xuyên bị bắt nạt, phân biệt đối xử khi ở trường.

L’Heureux Lewis-McCoy, phó giáo sư Xã hội học tại Đại học New York, cũng nêu quan điểm tương tự. Ông cho rằng đại dịch đã phơi bày sự bất bình đẳng về chủng tộc trong môi trường giáo dục. Nhiều gia đình muốn con học online một phần vì trẻ đã có những trải nghiệm khó khăn khi ở trường.

"Đối với các gia đình người da màu và Mỹ Latinh, trường học không phải nơi nuôi dưỡng trẻ tốt nhất, cũng không phải là nơi an toàn nhất", phó giáo sư nhận định.

Trao đổi với The Conversation, một phụ huynh nói rằng bà rất nhẹ nhõm vì con sẽ không bị phân biệt chủng tộc nếu được học online. Bà cho rằng việc học trực tuyến đã giúp những đứa trẻ da màu "tránh xa" trường học và thoát khỏi tình trạng bị bắt nạt.

Greg và Sharon Tucker ở Maryland nói với The Washington Post rằng con trai James (7 tuổi) của họ không muốn quay lại trường học trực tiếp trong năm nay. Được biết, James từng bị đối xử bất công khi ở trường chỉ vì em là người da màu. Cậu bé lo lắng nếu trở lại trường vào mùa thu, tình trạng này sẽ lặp lại.

"Đây là thực tế mà những đứa trẻ da màu đang gặp phải khi ở trường. Vì thế, con trai tôi muốn tránh xa", Sharon nói.

Một phụ huynh khác có con bị khuyết tật thể chất cho biết con của họ thích học trực tuyến vì việc học qua máy tính không còn là rào cản hòa nhập. Do tình trạng sức khỏe, nhiều đứa trẻ cảm thấy tự ti vì bản thân quá khác biệt so với bạn bè. Học online đã giúp các em cảm thấy hòa nhập và không còn khác biệt.

"Con tôi rất thành thạo việc học online. Điều này đã tạo cơ hội để cháu giúp đỡ những người bạn khác. Trước đây, con là người thường được giúp đỡ, nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi. Con tôi đã trở thành một người hoàn toàn mới", phụ huynh này chia sẻ.

Tạo điều kiện để trẻ học online

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng học trực tiếp là cách tốt nhất để đẩy nhanh quá trình "phục hồi" giáo dục và giúp trẻ lấy lại kiến thức sau hơn một năm học tập gián đoạn.

Vì thế, trong năm học 2021-2022, nhiều trường học ở Mỹ đang kết thúc chương trình online và cho trẻ trở lại lớp 5 ngày mỗi tuần. New York dự kiến loại bỏ hoàn toàn chương trình học online vào năm 2022. Bang New Jersey, South Carolina cũng thông báo các trường học phải mở cửa hoàn toàn trong kỳ học mùa thu này.

Tuy nhiên, nước Mỹ vẫn còn nhiều ngoại lệ. Bang Miami, Des Moines và Iowa cho phép cơ sở giáo dục chi tiền cho việc học online. Nếu nhà trường tin rằng học trực tuyến là cách tốt nhất để trẻ phục hồi, kế hoạch sẽ được tiếp tục. Học sinh và phụ huynh sẽ có thêm nhiều lựa chọn.

Tại bang Iowa, trường Công lập Des Moines, nơi có khoảng 32.000 học sinh, đang mở rộng hình thức học trực tuyến vào kỳ học mùa thu cho các học sinh cấp THCS. Học khu sẽ sử dụng tiền hỗ trợ Covid-19 của liên bang để chi trả cho việc mở rộng học online.

Ở quận Rowan, North Carolina, hệ thống trường Rowan-Salisbury với khoảng 18.000 học sinh đã khai trương một học viện online dành cho trẻ tiểu học và THCS vào mùa hè năm 2020. Đây là điều được quận Rowan cân nhắc trong nhiều năm. Chính Covid-19 đã "thúc đẩy" dự án này.

Được biết, vào tháng 8/2020, số học sinh đăng ký chương trình online tại đây đã lên đến 3.000 em. Các khóa học sẽ được tiếp tục vào năm học 2021-2022 với hơn 700 học sinh đăng ký. Tuy nhiên, những em muốn học trực tuyến phải chứng minh thành tích học tập và điểm chuyên cần.

Dự đoán nhiều phụ huynh muốn con tiếp tục học online, các nhà lãnh đạo quận Miami-Dade, bang Florida, tiếp tục giữ chương trình dạy online và tạo ra một hệ thống mới với sự giám sát nghiêm ngặt hơn.

Qua đó, Miami-Dade Online và Miami-Dade Virtual Academy sẽ trở thành những cơ sở giáo dục độc lập với đội ngũ cán bộ, giáo viên riêng. Học sinh sẽ có cơ hội học tập, trao đổi với giáo viên qua không gian ảo. Các em cũng được độc lập hơn trong việc học.

"Phụ huynh đã dành 1,5 năm để quan sát con khi học trực tuyến. Chúng tôi không muốn cướp đi sự lựa chọn của họ", Alberto Carvalho, Giám đốc học khu Miami-Dade, nói với USA Today.