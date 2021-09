Nhiều tỉnh, thành miền Tây nới lỏng giãn cách

Sau hơn 70 ngày thực hiện Chỉ thị 16, trưa 30/9, UBND TP Cần Thơ nới lỏng giãn cách trên phạm vi toàn thành phố.

Trưa 30/9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký quyết định nới lỏng giãn cách 9 phường của hai quận trung tâm là Ninh Kiều và Cái Răng.

Cụ thể từ 12h cùng ngày, các phường An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) và Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú (quận Cái Răng) chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15.

Như vậy, tất cả xã, phường, thị trấn tại 9 quận, huyện của TP Cần Thơ đều đã chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 15.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương khi phát hiện ổ dịch mới trong cộng đồng, việc phong tỏa thực hiện trong phạm vi nhỏ và hẹp nhất. Ảnh: Đ.Đ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu UBND các quận, huyện khi phát hiện ổ dịch trong cộng đồng phải quyết định giãn cách, phong tỏa, cách ly y tế ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể và áp dụng biện pháp thích ứng với từng cấp độ theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn việc tạo, sử dụng mã QR, mỗi người dân đều có một mã và thường xuyên sử dụng khi tham gia hoạt động đời sống kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn với Covid-19.

Chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Văn Linh, từ quận Cái Răng vào trung tâm TP Cần Thơ. Ảnh: Đ.Đ.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết từ 0h ngày 1/10, toàn tỉnh sẽ thực hiện theo Chỉ thị 19.

UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ hướng dẫn tạm thời một số biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Người dân không ra đường trong khung thời gian từ 21h đến 4h sáng hôm sau.

Tại Bạc Liêu, từ ngày 26/9, địa phương đã áp dụng Chỉ thị 19. Từ 0h ngày 27/9, tỉnh Bến Tre áp dụng Chỉ thị 19. Từ 0h ngày 30/9, tỉnh Kiên Giang đã áp dụng thực theo theo Chỉ thị 19.

Tại Trà Vinh, từ ngày 10/9 đến nay đã địa phương này đã áp dụng Chỉ thị 15. “Trong ngày hôm nay, tỉnh sẽ họp và có quyết định mới để thực hiện sau ngày 30/9. Tỉnh sẽ nới lỏng thêm các hoạt động và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch”, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, nói.

Đến ngày 30/9, 13 tỉnh, thành Tây Nam bộ đều đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, trong đó một số địa phương như Bạc Liêu, Bến Tre và Kiên Giang, đã thực hiện áp dụng Chỉ thị 19.