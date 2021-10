Nhiều tỉnh miền Trung cho phép các cơ sở lưu trú hoạt động trở lại

Các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép khách sạn, nhà nghỉ hoạt động trở lại.

Ngày 10/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cho hay địa phương đã cho phép các resort, khách sạn, nhà nghỉ... (gọi chung là cơ sở lưu trú) trên địa bàn được hoạt động trở lại khi đáp ứng các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Không chỉ Bình Định, nhiều tỉnh miền Trung cũng đưa ra các biện pháp nới lỏng, đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới.

Bình Định sắp mở cửa đón khách nội địa

Bình Định yêu cầu nhân viên phục vụ trực tiếp tại cơ sở lưu trú phải tiêm đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19 (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng.

Khách lưu trú đủ 18 tuổi trở lên phải tiêm đủ liều vaccine (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến Bình Định.

Bình Định cho phép khách sạn, nhà nghỉ ở TP Quy Nhơn hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Minh Hoàng.

Khách lưu trú dưới 18 tuổi phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ và không thuộc đối tượng phải cách ly y tế theo quy định.

Khách lưu trú phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, như: Quét mã QR, thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người theo quy định.

Tỉnh cũng lập chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng Hàng không Phù Cát để đo thân nhiệt, kiểm tra các dấu hiệu về sức khỏe liên quan đến bệnh Covid-19 và khai báo y tế, hướng dẫn cách ly/tự theo dõi sức khỏe đối với người đến/về tỉnh Bình Định bằng đường hàng không.

Liên quan vấn đề này, ông Huỳnh Cao Nhất, Phó giám đốc phụ trách Sở Du lịch tỉnh Bình Định, cho biết địa phương đã hoàn thiện phương án thí điểm mở cửa, đón khách du lịch nội địa đến bán đảo Phương Mai dự kiến từ ngày 1/11.

Ngành cũng kêu gọi doanh nghiệp du lịch có đề xuất, tạo các gói du lịch an toàn, hấp dẫn, chi phí vừa phải để thu hút du khách về tỉnh góp phần thực hiện hiệu quả mô hình thí điểm du lịch đầu tiên của tỉnh này.

Khách sạn, nhà nghỉ ở Phú Yên và Quảng Ngãi được mở cửa

Trong khi đó, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết địa phương đang nới lỏng giãn cách xã hội, chuyển sang trạng thái bình thường mới trên địa bàn.

Tỉnh cho phép người dân được tập thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không tập trung quá 30 người tại một khu vực trong cùng một thời điểm; được đi tắm biển theo khung giờ từ 4-7h mỗi ngày. Khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú được hoạt động, khai thác dịch vụ tối đa 50% số phòng, người sử dụng dịch vụ phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng Covid-19.

Quảng Ngãi cho phép cơ sở lưu trú hoạt động trở lại. Ảnh minh họa: Minh Hoàng.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, trừ các cơ sở trên tuyến quốc lộ 1 được hoạt động trở lại nhưng không bán rượu, bia; khoảng tối thiểu giữa các bàn 2m, người với người tối thiểu 1m và mỗi bàn tối đa 4 người.

Các điểm kinh doanh ăn uống vỉa hè, đường phố hoạt động lại nhưng chỉ bán hàng mang về. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng tạp hóa được hoạt động nhưng phải có biện pháp hạn chế số lượng người đến cùng một thời điểm.

Trước đó, từ 6h ngày 28/9, Quảng Ngãi trở về trạng thái bình thường mới, nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép cơ sở lưu trú hoạt động trở lại.

Các cơ sở lưu trú được hoạt động nhưng phải bảo đảm đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; khách lưu trú phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 72 giờ và không đến từ các khu vực, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Nhân viên phục vụ phải có xác nhận tiêm từ 1 mũi vaccine phòng Covid-19 trở lên, tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K.

Quảng Nam xin thí điểm đón khách quốc tế

Để từng bước khôi phục lại các hoạt động của ngành du lịch, dịch vụ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh thống nhất trình Thủ tướng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép địa phương này được đón khách du lịch quốc tế (sau khi thực hiện thí điểm tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Đề xuất này để từng bước khôi phục lại các hoạt động của ngành du lịch, dịch vụ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, quảng bá hình ảnh Quảng Nam - điểm đến an toàn và hấp dẫn. Hiện các cơ sơ lưu trú trên địa bàn, trong đó có TP Hội An được phép hoạt động trở lại.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, cho biết nếu tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho dân đạt tỷ lệ 70% thì địa phương sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch.

"Giữa tháng 10 tới, địa phương sẽ tổ chức hội nghị du lịch. Trước mắt, tỉnh sẽ đón khách nội địa rồi tính tới khách quốc tế", ông Hồng nói.