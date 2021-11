Nhiều tỉnh miền Tây tiêm vaccine mũi 2 cho hơn 40% dân số

Sau vài ngày đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19, tỉnh An Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu đã tiêm mũi 2 cho hơn 40% dân số trong diện được chỉ định.

Trong các tỉnh tiêm vaccine mũi 2 đạt tỷ lệ cao nhất miền Tây, Trà Vinh, An Giang và Bạc Liêu đều giảm F0 trong cộng đồng. Tuy nhiên, An Giang có F0 trong khu phong tỏa chiếm tỷ lệ cao và tổng ca mắc Covid-19 toàn tỉnh này đã lên đến 16.333 ca.

3 tỉnh tiêm vaccine mũi 2 từ từ 40-47%

Ngày 12/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 252 F0 mới được khẳng định bằng xét nghiệm rRT-PCR 24 giờ qua, giảm 39 trường hợp so với ngày trước.

Trong 79 ca ghi nhận tại cộng đồng (18), TP Bạc Liêu 35 có trường hợp, huyện Hòa Bình 18. Huyện Đông Hải ít ca cộng đồng nhưng có đến 36/80 ca trong khu vực phong tỏa.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu, tình hình dịch bệnh tại địa phương diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm mới nhiều và trong cộng đồng. Đặc biệt, nhiều F0 là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang các cấp.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; không vì đã tiêm vaccine mà lơ là, chủ quan.

Cán bộ y tế tỉnh Bạc Liêu tiêm vaccine cho những người làm việc tại doanh nghiệp ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Tân.

Cán bộ, công chức tại Bạc Liêu được lãnh đạo tỉnh yêu cầu không được ra đường khi không cần thiết, nhất là sau 21h, trừ trường hợp công vụ và cấp cứu; không tự ý ra khỏi tỉnh khi chưa được thủ trưởng cơ quan đồng ý; không đến nơi tập trung trên 10 người, trừ các trường hợp làm việc tại công sở, bệnh viện, trường học, doanh trại, nơi hoạt động công vụ, đi công tác tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các công trình xây dựng.

Cán bộ, công chức cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu hạn chế dự các đám, tiệc. Trường hợp thật sự cần thiết phải dự thì báo cáo cấp trên.

Hiện, Bạc Liêu có 549.032 người được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 (81,81%), mũi 2 là 321.089 người (47,85%).

Tại An Giang, 24 giờ qua tỉnh này ghi nhận số F0 cao nhất từ trước đến nay (661). Trong 222 F0 cộng đồng (giảm 41 so với ngày trước), TP Châu Đốc có đến 102 ca, huyện An Phú 30, Tịnh Biên 21…

Đối với khu vực phong tỏa (255 F0 mới, tăng 140), hai huyện Chợ Mới (95) và Tịnh Biên (95) dẫn đầu danh sách, xếp thứ nhì là thị xã Tân Châu (41).

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, địa phương này nhận được 1.795.870 liều vaccine và đã tiêm 1.859.496 mũi (103,54%). Trong đó, 1.306.225 người được tiêm mũi 1 (95,23%), mũi 2 được 553.271 người (40,34%).

Hiện, An Giang không chỉ tiêm vaccine cho nhóm từ 18 tuổi trở lên mà đã tiêm cho người 16-17 tuổi. Trong đó, đã có 6.050 người được tiêm 1 mũi, mũi 2 tiêm 3 người.

Trao đổi với Zing, Phó giám đốc phụ trách CDC Trà Vinh Trương Văn Dũng cho biết ngày 12/11, đơn vị phát hiện 62 F0 mới (23 cộng đồng), giảm 59 trường hợp so với ngày trước.

Hiện, Trà Vinh đã được Bộ Y tế phân bổ 906.266 liều vaccine, đã tiêm được 877.336 mũi. Trong đó, mũi 1 được 525.488 người (71,5%), mũi 2 là 351.848 người (47,9%).

Tỷ lệ liều vaccine đã sử dụng trên số được phân bổ tại Trà Vinh đến chiều 12/11 là 852.864/906.091, đạt tỷ lệ 94,8%.

Cà Mau điều trị F0 tại nhà

Ngày 12/11, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt ký văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và địa phương về việc thu dung, điều trị F0 tại nhà. Theo lãnh đạo tỉnh này, do tình hình dịch bệnh phức tạp, số ca mắc Covid-19 ngày càng nhiều nên việc thu dung, điều trị F0 tại nhà sẽ giảm tải cho các cơ sở y tế.

Ngoài những triệu chứng lâm sàng nhẹ hoặc không triệu chứng, F0 điều trị tại nhà phải được tiêm 2 mũi vaccine hoặc 1 mũi đủ 14 ngày. Trong trường hợp F0 đáp ứng 3 điều kiện là trẻ em trên 1 tuổi (hoặc người lớn dưới 50 tuổi), không có bệnh nền, không mang thai cũng được cơ quan chức năng xem xét cho điều trị tại nhà.

Người dân nhiều tỉnh miền Tây được cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng vào ban đêm. Ảnh: Nhật Tân.

F0 điều trị tại nhà phải có khả năng tự chăm sóc như tập thể dục, nâng cao thể trạng, sử dụng thuốc đúng theo hướng dẫn của cán bộ y tế, có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh, có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng cấp cứu.

Đặc biệt, F0 hoặc người chăm sóc phải ký cam kết với địa phương về việc tuân thủ các quy định về cách ly tại nhà.

Theo Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, trong 24 giờ qua tỉnh này có 181 F0 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 từ trước đến nay là 3.596 người.

Đến nay, Cà Mau đã nhận 1.508.730 liều vaccine và sử dụng 1.149.399 liều. Đã có 842.684 người được tiêm mũi 1 (73,3% dân số) và 339.846 người tiêm mũi 2 (29,6%).