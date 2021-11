Nhiều tỉnh miền Tây tiêm vaccine Covid-19 mũi 2 đạt gần 70%

Trong lúc Cần Thơ có F0 tăng cao nhưng tỷ lệ phủ vaccine phòng Covid-19 mũi 2 chậm thì các tỉnh lân cận đã sắp đạt đến ngưỡng an toàn của mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Sáng 19/11, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 425 F0 mới bằng xét nghiệm rRT-PCR trong 24 giờ qua, tăng 111 ca so với ngày trước. Trong đó, số ca nhiễm trong cộng đồng là 221 (không tăng) được phát hiện nhiều tại TP Bạc Liêu (61), huyện Hồng Dân (50), Hòa Bình (47), Vĩnh Lợi (18)…

Để từng bước khống chế dịch Covid-19, ngành y tế tỉnh Bạc Liêu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên và học sinh 12-17 tuổi.

Hiện, tỷ lệ tiêm vaccine mũi một của Bạc Liêu trên 95%, mũi 2 gần 65%.

Học sinh TP Bạc Liêu được tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: Đỗ Hiếu Liêm.

Trong 24 giờ qua, TP Cần Thơ ghi nhận 690 F0. Trong đó, 61 ca sàng lọc cộng đồng, 137 người được phát hiện khi đến bệnh viện khám và 184 trường hợp trong khu vực phong tỏa.

Theo Sở Y tế Cần Thơ, từ 8/7 đến nay, địa phương phát hiện 14.841 F0. Các cơ sở y tế tại Cần Thơ đang điều trị 2.961 người tại 3 tầng có tổng quy mô 3.100 giường. Có 65 bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ, 11 người thở HFNC, 10 ca thở máy không xâm lấn và 14 trường hợp thở máy xâm lấn.

Tỉnh/thành phố Tiêm vaccine mũi 1 Tiêm vaccine mũi 2 Cần Thơ 73,1% 36,8% Sóc Trăng 92,62% 69,04% An Giang 95,42% 69,54% Đồng Tháp 81,41% 52,94% Bạc Liêu 95% 64% Bến Tre 97,4% 50,38%

Trong ngày, ngành y tế Cần Thơ tiêm vaccine mũi một cho thêm 1.206 người và 67.114 mũi 2. Số vaccine tiêm trên tổng liều nhận của TP Cần Thơ là 1.370.788/1.595.865, đạt 85,9%. Nếu tính tổng dân số, người tiêm mũi một tại Cần Thơ là 912.099, đạt 73,1%, mũi 2 là 458.689 (36,8%).

Địa phương thứ 2 của miền Tây có trên 500 F0 mới trong 24 giờ là Đồng Tháp (515 ca), tăng 26 trường hợp so với ngày trước.

Trong 198 ca cộng đồng mới, huyện Lấp Vò 73 ca, Lai Vung 29, Tháp Mười 28, TP Cao Lãnh 17, huyện Cao Lãnh 15, TP Se Đéc 10, TP Hồng Ngự 9.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Đồng Tháp, tổng F0 cộng dồn tại tỉnh này là 15.204 ca. Trong 4.152 ca đang điều trị, có 3.988 F0 không triệu chứng hoặc nhẹ.

Đồng Tháp đã có 1.105.357 người được tiêm vaccine liều một (81,41% dân số), mũi 2 đạt 718.634 liều (52,94%).

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Đồng Tháp đang áp dụng các quy định thích ứng theo cấp 2 của dịch Covid-19 (vùng vàng). Đối với cấp xã, Đồng Tháp có 1 vùng xanh, 95 vàng, 35 cam và 12 đỏ.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Cần Thơ. Ảnh: Nhật Tân.

Trong 24 giờ qua, An Giang ghi nhận 367 F0 mới, giảm 144 ca so với ngày trước. Trong 147 F0 cộng đồng, huyện Châu Thành, An Phú, thị xã Tân Châu, TP Châu Đốc và TP Long Xuyên có từ 20-29 ca mỗi đơn vị.

Hiện, An Giang tiêm vaccine mũi một thêm 2.768 người và 31.162 mũi 2. Tỷ lệ phủ vaccine mũi một và 2 của An Giang là 95,42/69,54%.

Tại Sóc Trăng, ngày 18/11, tỉnh được Trung ương phân bổ vaccine đợt 31 với 46.800 liều. Địa phương này có 795.249 người được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi một (92,62%) và mũi 2 được tiêm cho 592.762 người từ 18 tuổi trở lên (69,04%).

24 giờ qua, Sóc Trăng phát hiện 398 F0, trong đó 127 ca cộng đồng. Để tránh nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm vào các cơ quan, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị xét nghiệm cho tất cả cán bộ, công chức và người lao động với tần suất 3 ngày một lần trong 2 tuần, từ 22/11.

Tỷ lệ tiêm vaccine mũi một tại Bến Tre cũng cao (97,4%), mũi 2 đạt 50,38%. Tỷ lệ này tại Trà Vinh là 83,1 và 49,5%.