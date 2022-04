Nhiều tiếp viên quán cà phê ở Bình Dương dụ khách mua dâm

Lực lượng chức năng kiểm tra các quán cà phê chòi phát hiện có nhân viên nữ kích dục cho khách. Ngoài ra, có trường hợp nam chuyển giới thành nữ đứng đường chèo kéo khách.

Những ngày đầu ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau lễ 30/4, Công an Bình Dương đã phát hiện và xử lý những người có hành vi hoạt động mại dâm.

Các nữ nhân viên quán cà phê có hành vi bán dâm tại cơ quan công an.

Đại diện Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết từ đêm 17 đến trưa 18/4, đơn vị tổ chức kiểm tra, xử lý 7 điểm hoạt động mại dâm trên địa bàn.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra các quán cà phê chòi và phát hiện có nhân viên nữ kích dục cho khách. Ngoài ra, có trường hợp nam chuyển giới thành nữ đứng đường chèo kéo khách mua dâm.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt quả tang, xử lý 12 trường hợp nữ tiếp viên quán cà phê thực hiện hành vi kích dục và dụ khách mua dâm.

Các tuyến đường có điểm hoạt động mại dâm và bị phát hiện trên địa bàn TP Thuận An gồm: Đường Mỹ Phước - Tân Vạn; Nguyễn Du; ĐT743; Lê Hồng Phong.

Theo Công an phường An Phú, từ đầu năm đến nay, đã xử lý trên 30 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi mại dâm.