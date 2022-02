Nhiều tiện ích cho khách đặt xe Be tại sân bay Tân Sơn Nhất

Khi xe đến, nhân viên của Be và tài xế có thể chủ động sắp xếp hành lý, hỗ trợ hành khách để chuyến đi bắt đầu. Các tài xế Be vẫn tuân thủ nguyên tắc 5K để phòng chống dịch Covid-19 như mang khẩu trang trong suốt chuyến đi, thường xuyên khử khuẩn xe, lau tay nắm cửa, ưu tiên thanh toán không tiền mặt nhằm mang đến trải nghiệm an toàn và chất lượng nhất.