Nhiều súng, đạn trong nhà người phụ nữ buôn ma túy

Chiều 7/5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho gia đình bảo lãnh Nguyễn Thị Bảo Trân (29 tuổi, ngụ xã Mỹ An). Người phụ nữ này bị điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy nhưng được tại ngoại vì nuôi con dưới 3 tuổi.

Nguyễn Thị Bảo Trân. Ảnh: Nhật Linh.

Ngày 4/5, trinh sát bắt quả tang Trân đang bán ma túy cho người nghiện tại nhà. Khám xét nơi ở của Trân, cảnh sát thu giữ một số bịch chứa ma túy, một khẩu súng bắn cồn, một súng bắn đạn chì và hàng trăm viên đạn chì.

Trân khai đã mua ma túy từ TP.HCM mang về bán lại cho người nghiện để lấy tiền chênh lệch. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc 2 khẩu súng trong nhà Trân.