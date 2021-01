Nhiều sự kiện của làng sách thế giới năm 2021

Trong năm 2021, nhiều sự kiện quan trọng của làng sách thế giới sẽ diễn ra. Đầu tháng một, những tác giả chiến thắng tại 5 hạng mục của giải thưởng sách Costa Book sẽ được công bố.

Năm nay là kỷ niệm tròn hai trăm năm ngày sinh của nhà thám hiểm, nhà ngôn ngữ học và tác giả Richard Burton, người đã dịch bộ truyện đình đám Nghìn lẻ một đêm sang tiếng Anh; và hai trăm năm ngày sinh của Gustave Flaubert, tác giả cuốn Bà Bovary.

Đặc biệt, tháng tám năm nay cũng đánh dấu 25 năm kể từ ngày nhà xuất bản Bloomsbury chấp nhận bản thảo Harry Potter đầu tiên của J.K. Rowling vào năm 1996.

Ngoài ra, nhiều sự kiện sách lớn dự kiến cũng được tổ chức như: Lễ hội văn học quốc tế được tổ chức tại Cheltenham, Anh hay hội sách quốc tế Edinburgh diễn ra vào ba tuần cuối của tháng tám tại Quảng trường Charlotte, trung tâm thủ đô Edinburgh, Scotland.

Tác giả của nhiều đầu sách ăn khách, Haruki Murakami, cũng sẽ cho ra mắt tác phẩm mới. Ảnh: Ali Smith/The Guardian.

Theo tờ The Guardian, 2021 sẽ là năm của rất nhiều tác phẩm hứa hẹn ở các mảng sách khác nhau như văn chương hư cấu, thơ, văn học cho thiếu niên hay phi hư cấu.

Ở thể loại văn chương hư cấu, Richard Flanagan, tác giả giành giải Booker năm 2014 với cuốn The Narrow Road to the Deep North, sẽ ra mắt tác phẩm mới có tên The Living Sea of Waking Dreams.

Tương tự, tiểu thuyết gia người Ireland William John Banville, người từng chiến thắng giải Booker năm 2005 với tác phẩm The Sea, cũng có kế hoạch ra mắt một tác phẩm mới.

Nhiều tác giả nổi tiếng khác cũng có mục tiêu rõ ràng hơn trong năm 2021. Nhà văn được yêu thích tại nhiều quốc gia trên thế giới, Haruki Murakami, dự kiến sẽ cho ra mắt cuốn First Person Singular (do Philip Gabriel dịch). Cuốn sách gồm tám câu chuyện nhỏ và nó mang cả màu sắc hồi ký lẫn tiểu thuyết.

Đáng chờ đợi không kém chính là cuốn Klara and the Sun của nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro, người thắng giải Nobel Văn học 2017. Đây được xem là tác phẩm đầy hứa hẹn về tính nhân văn và tình yêu giữa người với người.

Đối với thể loại phi hư cấu, nhiều tác giả, người nổi tiếng cũng cho ra mắt các tác phẩm riêng. Đầu tiên có thể kể đến Bill Gates, vị tỷ phú đồng sáng lập ra Microsoft, đã dành nhiều tâm huyết vào cuốn How to Avoid a Climate Disaster. Tác phẩm bàn về các phương án ngăn ngừa, phòng tránh thảm họa khí hậu, các biện pháp cần thiết để đối phó cũng như giảm lượng khí thải nhà kính…

Tác giả nổi tiếng Isabel Allende cũng giới thiệu cuốn The Soul of a Woman: Rebel Girls, Impatient Love, and Long Life - tác phẩm tự truyện tập trung nhiều về nữ quyền và những điều phái đẹp mong muốn.

Cũng trong năm nay, Alessandro Barbero sẽ ra mắt Dante (được dịch bởi Allan Cameron), một cuốn tiểu sử mới đánh dấu kỷ niệm 700 năm ngày mất của nhà thơ lỗi lạc người Italy.

Bên cạnh đó, mảng thơ và văn học dành cho thiếu niên cũng rất hứa hẹn trong năm 2021. Louis Glück, nữ nhà thơ giành giải Nobel Văn học năm 2020 cũng ra mắt tập thơ mới có tên Winter Recipes from the Collective.

Andrew McMillan, người từng đoạt giải cuốn sách hay nhất của The Guardian cũng tạo ấn tượng mạnh với tập thơ Pandemonium. Cuối cùng, tác giả từng thắng giải Costa, Hilary McKay, cũng cho ra mắt cuốn sách có tên The Swallows’ Flight trong thể loại văn học cho thiếu niên.