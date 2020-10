Nhiều sao nữ mặc đồ giống Jennie

Thời gian gần đây, Yeri thường xuyên bị dân mạng cho rằng lựa chọn kiểu trang điểm, cách tạo dáng giống Jennie. Tham gia buổi biểu diễn trực tuyến Gangnam Festival 2020, thành viên nhóm Red Velvet thu hút ống kính truyền thông bằng vẻ ngoài lạ lẫm và trang phục có phần kém sắc. Người hâm mộ cũng nhận ra kiểu kẹp tóc này từng được Jennie sử dụng trong bộ ảnh quảng bá ca khúc How You Like That. Ảnh: Pinterest, New1.