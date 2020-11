Nhiều sao Hollywood lại dọa rời Mỹ nếu ông Trump tái đắc cử

Năm 2016, nhiều ngôi sao từng đòi ra nước ngoài sinh sống nếu ông Trump chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ngày 3/11, Page Six đưa tin nhiều ngôi sao nổi tiếng nói lên quan điểm phản đối ông Trump, nhất là việc họ đòi rời Mỹ nếu tổng thống đương nhiệm tái đắc cử.

Đây là lần thứ hai truyền thông nghe được những lời "dọa" đòi ra nước ngoài của các ngôi sao Hollywood. 4 năm trước, giới showbiz ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng từng đưa ra những lời dọa này, nhưng không ai thực hiện "kịch bản đó" khi ông Trump chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Năm 2016, Miley Cyrus là người hùng hồn tuyên bố sẽ rời Mỹ nếu ông Donald Trump trở thành tổng thống. Ảnh: Getty.

Ca sĩ Bruce Springsteen

Danh ca Bruce Springsteen cho rằng ông sẽ chào thua nếu tổng thống đương nhiệm giành chiến thắng. "Nếu Trump tiếp tục ở lại Nhà Trắng, tôi sẽ gặp các bạn trên chuyến bay sớm nhất. Tuy nhiên, tôi đoán ông ấy sẽ thua", Springsteen nói với truyền thông Australia trong cuộc phỏng vấn đầu tháng 10.

Giọng ca Born in the USA cho biết ông sẽ cân nhắc chuyển đến Australia sinh sống vì không thể chịu đựng Trump thêm 4 năm nữa.

"Tôi yêu Australia, yêu từ con người đến không gian sống. Đây là điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn thư giãn", ca sĩ 71 tuổi nói với Daily Telegraph.

Rocker gốc New Jersey cũng là người thường xuyên chỉ trích tổng thống đương nhiệm. Theo USA Today, ông thường xuyên sử dụng chương trình E Street Radio trên SiriusXM để chỉ trích chính quyền và tổng thống.

Ricky Martin và bạn trai

Ngôi sao gốc Latin gần đây lên tiếng ủng hộ Joe Biden. Tại buổi phỏng vấn với Variety, nam ca sĩ nói cân nhắc rời Mỹ nếu Trump thắng lớn trong cuộc bầu cử. Song, anh muốn ở lại để "chiến đấu".

"Chúng tôi đấu tranh mỗi ngày và có kế hoạch rời khỏi đất nước. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Vợ chồng tôi (Ricky Martin và bạn trai) ở đây để đấu tranh cho quyền lợi của chính mình cùng những gì chúng tôi tin tưởng", giọng ca The Cup of Life nói.

Ngôi sao đồng tính cũng khẳng định mãi mãi ủng hộ Joe Biden và đảng Dân chủ. "Ông ấy là lựa chọn duy nhất của chúng tôi. Biden dành cả đời để làm chính trị và thực hiện tốt điều đó. Đây là thời điểm chúng ta cần tập trung và đấu tranh vì quyền lợi, sự phát triển của đất nước", ca sĩ 49 tuổi nói.

Bruce Springsteen đòi sang Australia, trong khi Ricky Martin và bạn trai muốn rời Mỹ nhưng khẳng định sẽ ở lại để đấu tranh. Ảnh: AP.

Ca sĩ Tommy Lee

Theo Page Six, tay trống của Motley Crue từ lâu lên tiếng chỉ trích ông Donald Trump và các chính sách của tổng thống. Ngôi sao tuyên bố sẽ sang châu Âu sinh sống nếu "cựu ngôi sao truyền hình thực tế" tiếp tục nhiệm kỳ mới.

"Thề có Chúa, nếu điều này xảy ra tôi sẽ rời khỏi đất nước này và đến Anh sinh sống. Tôi cảm giác người dân châu Âu và phần còn lại của thế giới nhìn vào Mỹ và nghĩ: Các bạn sao vậy? Hãy ngừng bỏ phiếu cho người nổi tiếng và chọn ra người thực sự có thể điều hành đất nước đi", ca sĩ 58 tuổi nói với The Big Issue.

Page Six đưa tin khi ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dương tính với Covid-19, Lee từng lên Twitter cho rằng hai người đang bị "nghiệp".

Vợ chồng John Legend và Chrissy Teigen

Trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan Anh hồi tháng 9, vợ chồng ca sĩ John Legend cho biết "đã kiệt sức trước sự lãnh đạo đáng xấu hổ của tổng thống".

"Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Gia đình chúng tôi đều ở đây và thật khó để rời đi. Nhưng tôi có thể làm gì khi có lãnh đạo đang cố phá hủy nền dân chủ", giọng ca All of Me nói.

Ca sĩ 42 tuổi cho biết nếu ông Trump "tiếp tục phá hủy nền dân chủ" và nếu tỷ phú tái đắc cử, anh sẽ rời Mỹ đến nơi khác sinh sống. "Chúng tôi muốn đến nơi có nền dân chủ thực sự, tôn trọng pháp quyền và nhân quyền", John nói.

Theo Page Six, đây chỉ là lời dọa của vợ chồng John Legend vì họ chưa tiết lộ nơi mình muốn đến sau khi rời Mỹ.

Vợ chồng John Legend úp mở chuyện rời Mỹ. Ảnh: Getty.

Những lời hăm dọa trong quá khứ

Page Six cho rằng nhiều ngôi sao Hollywood đã một lần đánh lừa truyền thông và người hâm mộ về quyết định rời Mỹ.

4 năm trước, khi cuộc đua vào Nhà Trắng giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump diễn ra căng thẳng, nhiều ngôi sao tuyên bố từ bỏ quốc gia nếu Trump thắng.

Thời điểm đó, truyền thông nói chung đều dự đoán chiến thắng thuộc về cựu Ngoại trưởng Hillary. Vì vậy, nhiều sao như Cher, Miley Cyrus, Samuel L. Jackson, Snoop Dogg, Whoopi Goldberg và Jon Stewart tuyên bố ra nước ngoài sinh sống nếu "cựu ngôi sao truyền hình thực tế" trở thành tổng thống.

Nhiều ngôi sao đã "thất hứa" khi Trump chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: BET, Getty.

Sau khi Donald Trump chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, phần lớn những ngôi sao hùng hổ tuyên bố rời Mỹ trước đó đều im lặng, hoặc cho rằng vẫn yêu gia đình, người hâm mộ nên quyết định ở lại.

Theo Page Six, Chelsea Handler là ngôi sao duy nhất thực hiện lời hứa. Cô mua nhà và chuyển ra nước ngoài sinh sống sau khi Trump đắc cử. Tuy nhiên, Hollywood Reporter cho biết danh hài đã về Mỹ ít lâu sau đó và không nói gì thêm.