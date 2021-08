Nhiều sản phụ F0 và bé sơ sinh F1 ở TP.HCM cần được giúp đỡ

Bệnh viện Hùng Vương kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng để hỗ trợ viện phí cho những gia đình có sản phụ là F0, con nhỏ là F1 đang điều trị.

Chiều 30/8, trao đổi với Zing, ông Phạm Quốc Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho biết nhiều sản phụ đang điều trị Covid-19 tại bệnh viện có gia cảnh rất khó khăn.

Nhiều gia đình không đủ khả năng kinh tế cáng đáng viện phí sinh nở, chăm sóc các bé sinh non, có bệnh.

Từ ngày 29/8, đối với những hoàn cảnh như vậy, Bệnh viện Hùng Vương, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và Phòng Công tác xã hội đã hỗ trợ phần viện phí còn lại sau khi đã được Bảo hiểm Y tế chi trả mà gia đình không thể thanh toán đủ.

Những trẻ sơ sinh là F1 được theo dõi tại bệnh viện.

Tuy nhiên, do có nhiều trường hợp khó khăn cần giúp đỡ, bệnh viện vẫn phải kêu gọi sự chung tay từ các mạnh thường quân.

"Chúng tôi xin kêu gọi sự ủng hộ về tài chính. Trên thực tế, không phải gia đình nào cũng thiếu mức tiền như nhau. Số tiền được hỗ trợ được chúng tôi chi trả phần viện phí còn thiếu nói chung cho tất cả các gia đình có sản phụ mắc Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện và con nhỏ F1.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng sẽ có thêm một phần quà gửi tặng đến gia đình họ trong ngày xuất viện, mong họ có điều kiện chăm sóc con nhỏ những ngày đầu được đoàn viên", ông Hùng nói.

Các bé được bảo mẫu chăm sóc trước khi được gặp mẹ, gia đình.

Trước đó, Bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận điều trị những trường hợp sản phụ nhiễm Covid-19, sau đó đỡ sinh hoặc phẫu thuật đón trẻ sơ sinh an toàn. Trẻ ở bất cứ tuổi thai hay tình trạng bệnh lý nào đều được chuyển đến Khoa Sơ sinh chăm sóc, điều trị và xét nghiệm Covid-19.

Nếu trẻ khỏe mạnh, đủ điều kiện xuất viện, bệnh viện sẽ bàn giao lại cho gia đình. Nếu trẻ được xuất viện mà gia đình chưa có điều kiện đón sẽ được chuyển đến Trung tâm H.O.P.E., nơi chăm sóc những trẻ sơ sinh có mẹ là F0.

Tại H.O.P.E, bé được các bảo mẫu chăm sóc, đồng thời được nhiều mạnh thường quân hỗ trợ về sữa, tã và vật dụng cần thiết. Khi gia đình đón bé từ H.O.P.E về sẽ không phải thanh toán chi phí.

Trung tâm H.O.P.E (Have Only Positive Expectation) có địa chỉ tại Trường mầm non Họa Mi 2 (đường Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, TP.HCM), chính thức được đưa vào hoạt động từ sáng 25/8. Trung tâm hiện chăm sóc gần 200 trẻ có mẹ là F0.

Các bé hiện tại đều khỏe mạnh, không mắc Covid-19. Mẹ của các em đang được điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương, quận 5 (TP.HCM).