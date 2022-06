Nhiều sân bay ở Mỹ rơi vào cảnh hỗn loạn

Chỉ một số ít người của phe bảo thủ đang quay lưng lại với vị cựu tổng thống Mỹ, bởi "chán ngấy" những lùm xùm liên quan tới vụ bạo loạn từ năm 2021.

Các hãng hàng không Mỹ đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực. Ảnh: Bloomberg.

Mùa hè vốn là khoảng thời gian sôi động nhất của ngành du lịch, nhưng năm nay, tình trạng thiếu nhân sự, thay đổi giờ bay và tăng giá vé đang khiến nhiều du khách thất vọng.

Tại Mỹ, nhu cầu di chuyển bằng máy bay tăng gần bằng mức trước đại dịch, các chuyến bay cũng chật kín như hồi năm 2019. Số lượng người quá cảnh ở các sân bay của Mỹ vào ngày 24/6 đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2020.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu phi công đang thách thức tham vọng tăng trưởng của các hãng hàng không và số lượng máy bay cất cánh cũng không nhiều như mong đợi. Hàng trăm máy bay thường vận chuyển hành khách đến các thành phố nhỏ vẫn đang “giũ cánh nằm im”.

Hàng nghìn chuyến bay bị hủy

Một số hãng hàng không đã cắt giảm số chuyến bay để cố gắng đảm bảo thời gian vận hành, khiến lịch bay giảm 15% so với những gì họ đã lên kế hoạch từ đầu năm cho mùa hè, hãng Airlines for America cho biết.

Nhu cầu tăng mạnh nhưng nguồn cung hạn chế, trong khi giá nhiên liệu tăng gần gấp đôi khiến giá vé máy bay cũng tăng đáng kể. Theo ứng dụng đặt vé du lịch Hopper, giá vé máy bay khứ hồi tại Mỹ trong kỳ nghỉ lễ ngày 4/7 dao động ở mức trung bình 437 USD , tăng 45% so với năm 2019.

Theo một số quan chức và chuyên gia trong ngành, với tình trạng quá tải hiện nay, hệ thống sẽ không có đủ thời gian phục hồi nếu có những cơn bão bất ngờ, khiến sân bay đóng cửa hoặc buộc các hãng phải tìm đường bay mới.

Nhu cầu bay tại Mỹ tăng vọt trong thời gian gần đây. Ảnh: Reuters.

Trong những tuần gần đây, số chuyến bay bị hoãn và hủy bắt đầu tăng cao hơn mức trước đại dịch. Khoảng 2,9% số chuyến bay nội địa của Mỹ đã bị hủy tính đến ngày 23/6, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2019, tương đương khoảng 2.100 chuyến bay, theo dữ liệu từ Cirium.

Các khách hàng cho biết họ phải chờ đợi hàng giờ ở sân bay và trông chờ vào sự trợ giúp qua điện thoại. Nhưng với nhu cầu lớn hiện nay, việc tìm kiếm một chuyến bay thay thế khi gặp trục trặc gần như là điều không thể.

Calice Montesano là một trong những hành khách bị hoãn chuyến quá cảnh từ Albany (New York) đến Florida, hồi đầu tháng này.

Theo đó, một nhân viên của hãng nói với cô rằng họ sẽ trả tiền thuê phòng khách sạn cho cô ở Atlanta, vì chuyến bay đến Florida bị lùi tới sáng hôm sau. Tuy nhiên, khi cô đáp chuyến bay vào lúc 23h, nhiều người vẫn xếp hàng dài, chờ đợi hàng giờ trước quầy chăm sóc khách hàng và chưa được hỗ trợ.

Montesano gọi cho dịch vụ khách hàng của Delta Air Lines Inc nhưng không được hồi đáp, thời gian chờ máy lên tới 4 giờ. Tất cả các khách sạn cô thử liên hệ cũng đều đã kín chỗ, cô kể lại.

Cuối cùng, Montesano bỏ cuộc, nghỉ lại trên sàn sân bay cùng một số người khác cho đến hết đêm. “Đó là một tình huống tồi tệ. Tôi không thể liên lạc với một nhân viên nào của hãng Delta", cô nói.

Trước tình trạng này, Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg đã thúc giục các giám đốc điều hành hãng hàng không xem xét kỹ lưỡng lịch trình mùa hè để đảm bảo tính khả thi. Ông Buttigieg cho biết bản thân cũng từng bị hủy chuyến bay trong những tháng qua.

Ông Brett Snyder, người điều hành dịch vụ hỗ trợ du lịch Cranky Concierge, cũng nhận định: “(Các hãng hàng không) đang hoạt động với khả năng sai sót lớn. Điều đó thật tệ”.

Mùa hè đầy thách thức

Các hãng hàng không đang trong giai đoạn tăng cường tuyển dụng, cố gắng khôi phục lại hoạt động, sau khi khuyến khích hàng nghìn nhân viên nghỉ hưu sớm trong đại dịch. Khó khăn trong việc tuyển dụng một phi hành đoàn có thể dẫn đến sự chậm trễ.

“(Các hãng) đều nhận thấy rằng họ chưa hoàn toàn sẵn sàng cho việc tiếp nhận nhu cầu bay với quy mô lớn và tốc độ nhanh chóng như hiện nay”, ông Vik Krishnan, chuyên gia tư vấn hàng không tại McKinsey&Company, cho biết.

Nhiều hành khách phải chờ đợi trong thời gian dài ở các sân bay tại Mỹ. Ảnh: Techtimes.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng chỉ ra tình trạng thiếu nhân sự tại các cơ sở kiểm soát không lưu, coi đó là một lý do khiến họ gặp khó khăn và buộc phải cắt giảm lịch trình.

Một cơ sở gần Jacksonville, bang Florida, đã thiếu nhân viên trong 27/30 ngày qua, “làm tê liệt toàn bộ luồng giao thông ở bờ biển phía đông”, theo nội dung bức thư được các hãng hàng không Mỹ gửi đến ông Buttigieg hôm 24/6.

Tại thành phố Newark, bang New Jersey, United Airlines Holdings Inc cũng có kế hoạch cắt giảm chuyến bay sau khi phàn nàn về tình trạng tắc nghẽn do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu, cũng như các vấn đề xây dựng làm hạn chế việc tiếp cận đường băng.

“Chúng tôi sẽ bay nhiều hơn nếu toàn bộ hệ thống có thể xử lý nó”, ông Scott Kirby, Giám đốc điều hành hãng cho biết vào tuần trước. "Có những ngày ở Newark, thời tiết hoàn hảo và bầu trời trong xanh, nhưng bộ phận kiểm soát không lưu chỉ có khoảng 50% nhân viên, do đó, công suất hoạt động của sân bay cũng giảm 50%".

Tình trạng thiếu nhân lực không phải vấn đề duy nhất các hãng cần đối mặt trong mùa hè này.

Sấm sét - một hiện tượng có thể gây rối loạn và khó dự đoán - thường là gốc rễ của các vấn đề nảy sinh khi bay vào mùa xuân và mùa hè. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Hàng trăm cơn bão đã quét qua các sân bay lớn ở Bờ Đông, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy.

Cách khắc phục của các hãng hàng không thông qua việc cắt giảm số chuyến bay có thể ổn định hoạt động, nhưng cũng dẫn đến nhiều thiệt hại hơn. Những khách du lịch đã đặt trước phòng khách sạn sẽ rơi vào tình huống “tiến thoái lưỡng nan”, phải tìm kiếm lựa chọn thay thế trong thời gian ngắn.

“Việc thay đổi lịch đặt trước hoặc kéo dài thời gian lưu trú thường không đơn giản. Điều đó đang trở nên rất căng thẳng”, ông Kareem George, cố vấn du lịch tại Culture Traveler LLC, nói.

Trong khi đó, hãng hàng không Delta cho biết họ sẽ giảm lịch bay trong tháng 7 và tháng 8 để tăng cường khả năng phục hồi và nâng cao độ tin cậy. Delta đã hủy hàng trăm chuyến bay trong những ngày cuối tuần gần đây, theo FlightAware, với lý do gặp vấn đề về kiểm soát không lưu, thời tiết và thiếu nhân viên.

Robin Hayes, Giám đốc điều hành của JetBlue Airways Corp, nhận định đây sẽ là một mùa hè đầy thách thức. Ông nói thêm rằng các hãng hàng không có thể tăng thêm 10-15% công suất, nhưng đang lựa chọn một cách tiếp cận thận trọng hơn để có thêm thời gian ứng phó sau sự hỗn loạn vào tháng 4.

"Chúng ta có (đủ số lượng) máy bay để làm điều đó, nhưng hệ thống này quá mỏng manh", ông nói.