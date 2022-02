Nhiều resort 'cháy' phòng dịp đầu năm

Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều điểm đến đông đúc du khách. Một số resort, khu nghỉ dưỡng cháy phòng.

Trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều du khách trong nước đã chọn nghỉ dưỡng và vui chơi tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên khắp cả nước như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết.... Các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động, chương trình vui chơi phục vụ du khách trong suốt đợt nghỉ Tết kéo dài 8 ngày.

Tại Khánh Hòa, các resort ở Bãi Dài, Cam Lâm như The Anam, Fusion, Radisson Blu, Movenpick Cam Ranh, Duyên Hà, Cam Ranh Riviera, Selectum Noa… đông khách, kín phòng trong những ngày Tết.

Các resort khác như Ana Mandara, Amiana, Hòn Tằm, Vinpearl ở đảo Hòn Tre và các resort ở Ninh Vân công suất phòng cũng đạt khoảng 90-100%. Trong khi đó, các khách sạn ở trung tâm TP Nha Trang, lượng khách đặt phòng ít hơn.

Trong khi đó, Phú Quốc (Kiên Giang) là điểm đến được ưa chuộng nhất trong cả nước dịp Tết nguyên đán này. Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, từ ngày 31/1 đến ngày 6/2, cảng này đón tổng cộng 368 chuyến bay.

Sau đó, từ ngày 7 đến ngày 13/2, cảng vẫn duy trì đón khoảng 40 chuyến bay mỗi ngày. Riêng trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, mỗi ngày, cảng đón hơn 60 chuyến bay, trong đó có gần 40 chuyến bay tăng cường, hứa hẹn ngành du lịch thành phố đảo sẽ đón một lượng khách rất lớn trong dịp này.

Nhiều khu vui chơi nổi tiếng thu hút du khách nội địa trong dịp nghỉ lễ đầu năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo ghi nhận của Zing, tại Phú Quốc, các resort và khách sạn lớn đều đạt công suất thuê cao. Các điểm lưu trú nổi tiếng như InterContinental Long Beach Phu Quoc, Movenpick Waverly Phu Quoc... đều đạt công suất cho thuê phòng trên 90%.

Lượng du khách đến các điểm vui chơi như Khu du lịch Sun World Hòn Thơm, Quần thể du lịch VinWonders Phú Quốc... khá đông đúc. Các khu nghỉ dưỡng cũng tổ chức nhiều hoạt động thú vị trong suốt đợt lễ Tết như đếm ngược đón giao thừa, múa lân, tiệc tất niên theo truyền thống Việt Nam để tăng trải nghiệm cho du khách.

Ở thành phố biển Đà Nẵng, từ ngày mùng 1 Tết, Sở Du lịch thành phố phối hợp với Vietjet Air tổ chức đón chuyến bay đầu tiên chở 230 hành khách đến Đà Nẵng dịp đầu năm mới. Trong dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 29/1 đến 6/2), tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng dự kiến 404 chuyến với 44.055 hành khách.

Trong ngày mùng 2 Tết, dòng khách du lịch bắt đầu đổ về Đà Lạt để tham quan, nghỉ dưỡng. Theo bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt, hiện 90% phòng nghỉ tại các khách sạn đã thẩm định sao ở Đà Lạt đã có khách đặt.

Nhằm đảm bảo an toàn, phục vụ tốt nhu cầu vui xuân, nghỉ dưỡng cho du khách, ngoài đảm bảo các yếu tố về nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho du khách cũng đang được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.

Ước tính trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP Đà Lạt sẽ đón trên 100.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có hơn 70.000 lượt khách có lưu trú qua đêm, tăng trên 70% lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái.

Một trong những điểm đến hấp dẫn của khách du lịch khu vực phía Nam là Bà Rịa - Vũng Tàu. Thống kê từ Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, đến hết mùng 2 Tết, TP.Vũng Tàu đón 13.500 lượt khách, tăng 36% so với cùng kỳ. Các resort, khách sạn nằm ở Bãi Sau, Bãi Trước, khu Á Châu đều đạt công suất tốt. Đến cuối buổi chiều có trên 90% số khách đã nhận phòng.