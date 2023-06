Nhiều quán karaoke mở chui khi đang bị yêu cầu tạm dừng hoạt động

Dù có yêu cầu tạm dừng để bổ sung các yêu cầu về PCCC, nhiều quán karaoke ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vẫn mở cửa để đón khách.

Tối 17/6, nhiều quán karaoke tại TP Tam Kỳ hoạt động dù không được phép do vướng quy định về phòng cháy chữa cháy.

Theo ghi nhận ngày 17/6, nhiều quán karaoke trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, đường Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam... hoạt động dù có yêu cầu tạm đình chỉ để bổ sung các hạng mục quy định về phòng cháy chữa cháy.

Đại diện quán karaoke trên đường Lý Thường Kiệt cho biết ông làm chủ 2 quán karaoke ở phường An Mỹ. Trong đó, một quán trên đường Lê Lợi đã được phê duyệt phòng cháy chữa cháy và đủ điều kiện hoạt động.

"Việc phòng cháy chữa cháy cho quán karaoke tôi đã làm xong rồi, cầu thang trước, cầu thang sau tôi đều có đủ cả. Vật liệu chống cháy tôi cũng làm đủ. Đối với quán karaoke còn lại, tôi đang làm máy phun tự động, chúng tôi đang làm đơn để bên phòng cháy xem xét nhưng chưa được phê duyệt", người này nói.

Đại diện quán karaoke thừa nhận việc cần được phê duyệt quy chuẩn phòng cháy chữa cháy nhưng nói thêm rằng ở tỉnh Quảng Nam, có nhiều quán chứ không riêng ở TP Tam Kỳ hoạt động lén.

Nhiều quán karaoke tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam, hoạt động dù có yêu cầu tạm dừng để bổ sung quy chuẩn phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Thanh Đức.

Thượng tá Nguyễn Duy Phương, Phó trưởng công an TP Tam Kỳ, cho biết tại địa phương có 21 quán karaoke. Trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC quản lý 4 quán, 5 quán do UBND cấp xã quản lý và 12 quán còn lại do Công an TP Tam Kỳ quản lý.

Tại TP Tam Kỳ, hiện 2 quán karaoke Kingdom và Ruby còn giấy phép, các quán còn lại không đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy nên phải tạm dừng.

"Quán karaoke Paradise trên đường Lê Lợi do Phòng Cảnh sát PCCC quản lý và vẫn trong thời gian yêu cầu tạm dừng để khắc phục lại chất liệu chống cháy. Địa phương sẽ cho lực lượng kiểm tra và trao đổi thêm với lực lượng phòng cháy chữa cháy nếu phát hiện việc hoạt động lén lút", thượng tá Phương nói.

Ông Trần Trung Hậu, Phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, cho hay thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và tỉnh Quảng Nam, chính quyền TP Tam Kỳ tích cực rà soát lại việc đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy của các cơ sở kinh doanh karaoke.

Phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cho biết có phân cấp trong quản lý, một số cơ sở do Phòng Cảnh sát PCCC, một số do địa phương phụ trách theo dõi. Với các quán karaoke hoạt động lén lút trong thời gian yêu cầu ngừng, địa phương sẽ theo dõi và xử lý nghiêm.