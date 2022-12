Nhiều quán bar, nhà hàng ở TP.HCM tăng doanh thu nhờ World Cup

Khách nước ngoài thích thú khi tận hưởng World Cup trong các nhà hàng, quán bar ở khu Thảo Điền. Nhiều địa điểm giờ đây mở cửa đến 4-5h thay vì 1-2h như trước.

“Son Heung-min, phải đọc là Heung-min, không phải Heng-min, cũng không phải Hyung-min”.

Trong không khí ồn ào trước giờ bóng lăn tại một nhà hàng trên đường Xuân Thủy (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM), bà Sunny Okerman (56 tuổi) nhiệt tình chỉ nhân viên quán cách phát âm đúng tên các tuyển thủ Hàn Quốc.

Bà Sunny là khách quen của nhà hàng này đến mức biết cả tên quản lý và nhớ mặt hầu hết nhân viên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bà cùng chồng tới đây xem bóng đá, trận vòng bảng World Cup 2022 giữa tuyển Hàn Quốc và Ghana.

“Ở đây rất vui và thú vị, mọi người vô cùng hào hứng xem các trận đấu. Nhân viên vui vẻ, hòa đồng, khách khứa náo nhiệt tạo nên một bầu không khí thật tuyệt. Tại khu Thảo Điền, chúng tôi tìm được rất nhiều hàng quán phát sóng bóng đá như thế này”, vị khách nói với Zing.

Trước đây, bà Sunny, người đã sống tại TP.HCM hơn 4 năm, nói mình hoàn toàn không biết đến khu vực này và cũng không hề biết không khí World Cup tại Việt Nam. Cho đến Lễ Tạ ơn vừa rồi (ngày 24/11), khi có dịp gặp gỡ một vài người bạn Việt Nam, cùng họ theo dõi trận đấu giữa Hàn Quốc và Uruguay, bà mới cảm nhận được các cổ động viên Việt Nam nhiệt tình và yêu thích giải đấu đến mức nào.

“Tôi ngạc nhiên vì mọi người vô cùng hào hứng. Tôi cũng rất vui khi thấy mọi người nhiệt tình cổ vũ cho Hàn Quốc. Qua những trải nghiệm đó, tôi cảm giác World Cup như một ngày hội lớn ở Việt Nam vậy, thực sự rất vui khi xem bóng đá ở đây”.

Bà Sunny mang theo cờ cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc, khi đến dùng bữa và xem World Cup ở một nhà hàng trên đường Xuân Thủy.

Mở cửa xuyên đêm

18h30, những giai điệu sôi động của bài hát Hayya Hayya, ca khúc chính thức của World Cup 2022, vang lên khắp con đường Xuân Thủy.

Nhiều hàng quán bắt đầu chuyển TV, máy chiếu sang kênh thể thao để thu hút người hâm mộ trái bóng tròn. Gần một tuần kể từ khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khai mạc, các tụ điểm giải trí, ăn uống tại đây trở nên náo nhiệt hơn.

Để chuẩn bị cho những trận cầu hấp dẫn, các chủ quán bố trí lại không gian, thuê thêm loa, thiết bị, sắp xếp ca làm của nhân viên nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Họ kỳ vọng doanh thu trong mùa World Cup sẽ tăng đáng kể.

Cứ đến gần 19h, Hồ Đắc Hữu, bartender tại The TD Lounge, cùng các đồng nghiệp luôn trong trạng thái tất bật đón những nhóm khách lớn.

Đa số đều đến đây để xem các trận đấu và hòa vào không khí cuồng nhiệt của bóng đá. Từ 20h đến 23h là thời gian quán bar này tấp nập nhất.

Hồ Đắc Hữu bận rộn trong quầy pha chế vào các khung giờ có bóng đá.

Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, nơi làm của Hữu kéo dài thời gian hoạt động đến sáng hôm sau.

“Ở vòng bảng, quán chỉ chiếu các trận 2h có độ hot như Tây Ban Nha - Đức, Argentina - Mexico. Còn qua vòng 1/8, giờ đóng cửa sẽ lùi lại sau 4h. Khâu chuẩn bị từ sửa sang, treo cờ, lắp thiết bị đã hoàn tất từ đầu tuần trước”, Hữu chia sẻ.

Nhân viên pha chế nói thêm sau một tuần, lượng khách đặc biệt đông hơn vào những khung giờ có bóng đá. Phần lớn là người nước ngoài, đi theo nhóm đông. Họ thích gọi bia tươi để vừa nhâm nhi, vừa thưởng thức màn trình diễn của cầu thủ nổi tiếng.

Anh Olly James, người đã sống ở TP.HCM khoảng 5 năm, đặc biệt ấn tượng với văn hóa vừa xem bóng đá, vừa thưởng thức đồ uống trong các bar, pub tại khu vực Thảo Điền.

"Tôi và bạn có hẹn nhau đến quán xem một vài trận vòng bảng của đội tuyển Anh. Chúng tôi rất thích không khí ở đây, náo nhiệt và vô cùng thú vị", anh James cho hay.

Anh Olly James (bên phải) và bạn cùng xem bóng đá tại một quán bar ở Thảo Điền.

Doanh thu tăng nhờ World Cup

Chị Trần Thị Thu Trúc, quản lý nhà hàng Flying Pig (đường Xuân Thủy), cho biết khoảng một tuần qua, hầu như ngày nào quán cũng kín bán trong khung giờ chiếu World Cup trận 20h và 23h. Trận 2h đang vắng hơn một chút, nhưng chị Trúc dự đoán đến các vòng sau sẽ còn đông hơn.

Nhà hàng này có 3 tầng và hiện chỉ mới phục vụ khách xem World Cup ở tầng một với 4 màn hình TV. Sắp tới, quản lý quán cho biết sẽ chuẩn bị thêm màn hình, máy chiếu ở khu vực rooftop vì đang nhận được khá nhiều yêu cầu của khách.

“Chúng tôi dự định bố trí thêm một màn hình lớn ở tầng 2 và 4 màn hình TV ở tầng thượng. Tất cả đều là thuê từ bên ngoài. Ngoài ra, ở mỗi vòng đấu chúng tôi cũng sẽ trang trí lại quán cho phù hợp, ví dụ như vòng bán kết sẽ chỉ còn cờ của 4 nước, vòng chung kết sẽ treo thêm hình cầu thủ 2 đội tranh cúp. Quán còn tổ chức minigame, tặng đồ uống, thức ăn cho khách nhằm tạo thêm không khí”.

Vì khách hàng hầu hết là người nước ngoài, nhà hàng này chỉ mở các kênh có phần bình luận trận đấu bằng tiếng Anh. Tấm bảng thông báo "World Cup 2022, all games played Live and Loud with English commentary on big screen & TVs" được đặt nổi bật tại cửa ra vào.

Nhà hàng trên đường Xuân Thủy trang trí lại quán theo chủ đề World Cup.

“Trong mùa giải này không chỉ nhà hàng chúng tôi, mà nhiều quán khác cũng trang bị rất đầy đủ để phục vụ khách xem bóng đá. Nhưng bên tôi có đặc biệt hơn một chút là đa số khách đều là người đam mê thể thao. Chúng tôi không chỉ chiếu bóng đá, mà còn chiếu nhiều môn thể thao khác như bóng bầu dục, quyền anh, võ thuật tổng hợp… Hiện tại, song song với World Cup cũng có một số giải đấu khác, nhưng tính về độ hot thì tất nhiên không gì sánh bằng World Cup cả”, chị Trúc nói.

Trước đây, nhà hàng này chỉ mở cửa đến 12h, nhưng từ ngày khai mạc World Cup đều hoạt động xuyên đêm. Chính vì vậy, ca làm việc của quản lý, nhân viên đều phải chia lại để phù hợp với lịch phát sóng các trận đấu.

“Ví dụ ngày nào có những trận hot, dự đoán khách đông, chúng tôi sẽ bố trí thêm nhân viên làm việc khung giờ này. Mọi người có thể vào ca muộn hơn và làm việc đến gần sáng”.

Sau hơn một tuần diễn ra World Cup, chị Trúc ước tính lượng khách hàng và doanh thu của quán tăng đáng kể.

“Giờ mọi người đang rất cuồng nhiệt với World Cup nên hàng quán kết hợp kinh doanh với phát sóng bóng đá làm ăn cũng khá hơn. Đó là lý do mà ngay cả những quán trước đây không hề chiếu thể thao giờ cũng thuê thêm TV, máy chiếu để phát bóng đá. Với những quán vốn chuyên về thể thao như chúng tôi lại càng phải đầu tư. Thực tế thì chi phí trang trí, vận hành hay thuê thiết bị cũng không bao nhiêu so với lượng khách và doanh thu nhà hàng hướng đến”, quản lý quán chia sẻ.