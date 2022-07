Nhiều phụ nữ ở Thanh Hóa bị kẻ biến thái sàm sỡ

Thấy phụ nữ di chuyển qua khu vực vắng, nam thanh niên ngoài 20 tuổi dùng tay đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm rồi bỏ chạy.

Ngày 13/7, thông tin từ phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, cho biết thời gian gần đây, nhiều công dân nữ trình báo bị một kẻ biến thái sàm sỡ trên đường. Theo miêu tả, tên này hơn 20 tuổi, dong dỏng cao, đi xe máy không biển số, bịt mặt. Khi phát hiện phụ nữ đi trên đường vắng, hắn đụng chạm vào ngực hoặc bộ phận nhạy cảm.

Một nạn nhân cho hay chiều 9/7, khi đang đi xe máy ngang tuyến đường đến UBND phường Mai Lâm, chị rẽ vào đường đôi để đi xuống cảng thì bị một người dùng tay bóp mạnh vào phần ngực. Bị đụng chạm bất ngờ, chị đã ngã xe. Nạn nhân hô hoán nhưng tên này đã tẩu thoát.

Tuyến đường được cho là kẻ biến thái sàm sỡ phụ nữ tại phường Mai Lâm.

Các nạn nhân thường bị sàm sỡ trên các tuyến đường dẫn đến khu lọc hóa dầu và cảng biển nước sâu thuộc địa phận phường Mai Lâm, Tùng Lâm, Hải Bình…

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đang thu thập tài liệu, trích xuất camera an ninh của hộ dân ven đường, tăng cường tuần tra, mật phục tại tuyến đường được cho là kẻ biến thái hoạt động để có biện pháp xử lý, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.