Nhiều phụ huynh Trung Quốc chi 5.000 USD cho con đọc sách thần tốc

Nhiều phụ huynh ở Tế Nam, Trung Quốc chi tiền để đăng ký lớp học đọc tốc độ cho con nhưng hiệu quả không được như quảng cáo và bị từ chối hoàn tiền.

Năm 2019, chị Lưu đăng ký cho con khóa học "Phát triển trí não" tại công ty Fansi Education ở quận Thiên Kiều, thành phố Tế Nam. Vào thời điểm đó, khóa học khẳng định có thể giúp trẻ đọc một cuốn sách 200 trang trong 15 phút.

Bị hấp dẫn bởi những lời quảng cáo, chị quyết định bỏ hơn 30.000 nhân dân tệ (gần 5.000 USD ) cho con theo học khóa đào tạo đặc biệt này, theo Qilu Evening News.

Quảng cáo khóa học với nhiều lời cam kết hấp dẫn. Ảnh: The Papper.

Chị Lưu thông tin, khóa học được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi tuần trẻ học một buổi vào thứ bảy hoặc chủ nhật.

Ban đầu, lớp học được tổ chức ở quận Thiên Kiều. Sau đó, lớp bị chuyển đến quận Thị Trung. Dù xa nhà, chị Lưu vẫn cố gắng cho con đến lớp đầy đủ.

Tuy nhiên, một thời gian sau, chị nhận thấy hiệu quả học của con không được tốt như trung tâm cam kết, các phụ huynh khác cũng có phản hồi tương tự.

"Con tôi đi học hơn 1 năm nhưng hiệu quả thực tế hoàn toàn khác với những gì nhân viên của Fansi Education giới thiệu", chị Lưu bức xúc, đòi hoàn tiền nhưng trụ sở chính ở quận Thiên Kiều đã đóng cửa.

Một số phụ huynh khác đến cơ sở ở quận Thị Trung đòi hoàn tiền nhưng đều bị từ chối. Nhân viên cơ sở này cho biết họ không có trách nhiệm hoàn tiền cho các học viên.

Ông Mã cũng là một phụ huynh cho con theo học tại Fansi Education. Ông đăng ký khóa học tại cơ sở ở quận Thị Trung nhưng không hiệu quả và đề nghị hoàn tiền nhiều lần.

Gần đây, các phụ phát hiện phiếu đăng ký học ở 2 cơ sở có 2 con dấu hoàn toàn khác nhau. Cụ thể, con dấu trên phiếu đăng ký ở cơ sở Thị Trung đề tên Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Fansi Tế Nam, trong khi con dấu trên phiếu đăng ký ở cơ sở Thiên Kiều đề tên Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Tế Nam Sifan.

Ông Mã và những phụ huynh khác đề nghị Fansi Education đưa ra lời giải thích cụ thể và hoàn lại tiền học.

Theo điều tra của Qilu Evening News, Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Tế Nam Sifan thành lập vào tháng 9/2017. Tháng 1/2019, tên chủ sở hữu và pháp nhân công ty bị thay đổi. Đến tháng 4/2020, công ty đóng cửa.

Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Fansi Tế Nam thành lập vào tháng 10/2017. Từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2020, công ty trải qua nhiều lần thay đổi người điều hành.

Ngày 29/10, người phụ trách Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Fansi Tế Nam thông tin, cả hai công ty đều do Tập đoàn Giáo dục Fansi trực tiếp điều hành. Sau đó, do nhiều lý do, cả hai đều phải đóng cửa và chuyển nhượng chủ sở hữu.

Về vấn đề hoàn lại học phí, nhân viên này khuyên phụ huynh trực tiếp liên hệ với Tập đoàn Giáo dục Fansi để được hướng dẫn. Hiện, phụ huynh vẫn chưa được hoàn tiền, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.