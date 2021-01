Nhiều ôtô bị ném đá trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang

Công an đang điều tra việc nhiều ôtô bị ném vỡ kính khi chạy trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang.

Theo tường trình của tài xế Tạ Quốc Việt, khoảng 23h ngày 9/1, anh này điều khiển ôtô biển số 30F lưu thông theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Đến Km68 thuộc địa bàn xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, một số người đã ném đá làm vỡ kính chắn gió.

Chiếc xe bị ném đá vỡ kính.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Việt đã báo tin cho tổng đài của đơn vị quản lý đường cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang.

Tài xế sau đó gửi bản tường trình cho Công ty CP tập đoàn Đèo Cả, Trạm thu phí Km104 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Công an các huyện Lạng Giang, Hữu Lũng, tỉnh Bắc Giang.

Anh Việt cho biết thời điểm xảy ra sự việc, do trời tối nên anh không xác định được người ném đá khiến kính chắn gió trước bị vỡ.

Cũng trong tối 9/1, anh Trần Quốc Thịnh gửi đơn trình báo tới cơ quan chức năng về vụ việc tương tự. Theo phản ánh, khoảng 22h30 cùng ngày, xe của anh Thịnh bị ném vỡ kính chắn gió trước khi qua đi tới Km68 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (địa phận huyện Chi Lăng).

Ngoài ra, nhiều tài xế khác cũng phản ánh với nhân viên Trạm thu phí Km104 về việc xe bị ném đá tại vị trí Km68 – Km69.

“Xe đang chạy trên cao tốc với tốc độ cao, hành vi ném đá vào kính xe khiến kính chắn gió bị vỡ là rất nguy hiểm, gây mất an toàn cho phương tiện”, tài xế Thịnh nói.

Nhiều tài xế trình báo việc xe bị ném đá vỡ kính khi đi trên cao tốc.

Thượng tá Đào Văn Phú, Trưởng công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), cho biết cơ quan này đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của tài xế về việc xe bị ném vỡ, nứt kính.

Công an huyện Hữu Lũng và Công an huyện Chi Lăng đã cử lực lượng xác minh, điều tra. “Hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông tốc độ cao trên cao tốc đặc biệt nguy hiểm, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự", Trưởng công an huyện Hữu Lũng cho hay.