Nhiều ôtô 7 chỗ nhập khẩu được ưu đãi phí trước bạ dịp cuối năm

Các hãng ôtô hỗ trợ phí trước bạ cho xe 7 chỗ nhập khẩu với mức giảm từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng.

Sau giai đoạn suy giảm vì dịch bệnh, thị trường ôtô Việt Nam đang trên đà hồi phục. Sức mua tăng trở lại trong vài tháng qua khi các chương trình ưu đãi quà tặng, giảm giá hay hỗ trợ lãi suất vay liên tục được tung ra.

Trong đó, hình thức ưu đãi phí trước bạ dành cho xe nhập khẩu được nhiều hãng xe áp dụng để tăng sức cạnh tranh với ôtô lắp ráp trong nước. Những mẫu xe 7 chỗ đáng chú ý thuộc diện khuyến mại này có thể kể đến như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Ford Everest và Volkswagen Tiguan Allspace.

Mitsubishi Xpander - giảm 28-32 triệu đồng

Trong tháng 11, Mitsubishi Việt Nam tặng 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Xpander bản MT và AT nhập khẩu từ Indonesia. Với giá bán 555 và 630 triệu đồng, mức ưu đãi tương ứng cho Mitsubishi Xpander MT và AT là 28 và 32 triệu đồng. Ngoài ra, cả 3 model Mitsubishi Xpander (gồm cả bản AT lắp ráp trong nước giá 630 triệu) cùng được tặng gói bảo hiểm vật chất.

Đây có thể xem là bước đi quan trọng để Mitsubishi Xpander gia tăng khoảng cách với các đối thủ như Suzuki Ertiga (499,9-599,9 triệu đồng), Toyota Avanza (544-612 triệu đồng) và Kia Rondo (559-655 triệu đồng). Ngoài ra, Xpander còn tạo thêm áp lực lớn với Toyota Innova, mẫu MPV vừa ra mắt các phiên bản nâng cấp vào tháng trước với giá bán khởi điểm 750-989 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là cái tên dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ. Doanh số cộng dồn sau 10 tháng của Xpander đạt 11.589 xe, bỏ xa Innova (3.843 xe), Ertiga (2.186 xe), Rondo (856 xe) và Avanza (273 xe).

Suzuki Ertiga - giảm 50% lệ phí trước bạ

Song song với khuyến mại của Mitsubishi Xpander, Suzuki cũng hỗ trợ lãi suất vay 0% trong 6 tháng và tặng 50% lệ phí trước bạ cho Ertiga. Tổng giá trị ưu đãi của chương trình là 40 triệu đồng và thời gian áp dụng đến hết tháng 11.

Cùng với giá bán thấp nhất phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, ưu đãi phí trước bạ hứa hẹn giúp Suzuki Ertiga cải thiện doanh số trong giai đoạn cuối năm và tăng sức bám đuổi với Mitsubishi Xpander. Trong tháng 10, Ertiga có doanh số 132 xe, thấp hơn nhiều so với Xpander (1.683 xe).

Hiện tại, Suzuki Ertiga có 2 phiên bản được nhập khẩu từ Indonesia là MT và Sport (số tự động). Trong đó, model Ertiga Sport được ra mắt vào tháng 6 với các nâng cấp về trang bị an toàn.

Ford Everest - giảm 20-75 triệu đồng

Ford Everest hiện là mẫu xe duy nhất ở nhóm SUV 7 chỗ cỡ trung được hỗ trợ phí trước bạ. Chính sách khuyến mại này bắt đầu từ tháng 10 và tiếp tục được hãng xe Mỹ áp dụng trong tháng 11. Tùy theo phiên bản, Everest được nhà sản xuất giảm giá 20 triệu, 50 triệu hoặc 75 triệu đồng.

Với giá bán từ 999 triệu đến 1,399 tỷ đồng , Ford Everest hiện cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner (995 triệu đồng - 1,426 tỷ đồng ) và Mitsubishi Pajero Sport (1,11- 1,345 tỷ đồng ) cùng được nhập khẩu từ Thái Lan. Ngoài ra, Everest còn chịu sức ép từ 2 mẫu xe gầm cao khác được lắp ráp trong nước là Hyundai Santa Fe (995 triệu đồng - 1,245 tỷ đồng ) và Kia Sorento (1,079- 1,349 tỷ đồng ).

Tính đến hết tháng 10, doanh số tích lũy của Ford Everest tại Việt Nam đạt 4.153 chiếc. Kết quả này kém hơn Santa Fe (7.959 xe) và Fortuner (6.262 xe). Dù có doanh số ổn định, Everest gặp không ít lùm xùm trong năm 2020 khi hàng loạt xe bị người dùng phản ánh bị chảy dầu trên mặt bưởng cam và cổ hút turbo. Ngoài ra, Everest 2.0L Bi-Turbo được triệu hồi để khắc phục trục trặc bánh răng bơm dầu hộp số bị hỏng hồi tháng 4.

Volkswagen Tiguan Allspace - giảm 30-120 triệu đồng

Nhiều tháng liền, Volkswagen luôn nằm trong nhóm các hãng xe có chương trình ưu đãi lớn với mức giảm từ vài chục đến gần hai trăm triệu đồng. Trong số đó, Volkswagen Tiguan Allspace hiện được ưu đãi 30 triệu và 120 triệu đồng cho phiên bản Luxury S ( 1,869 tỷ đồng ) và Luxury ( 1,799 tỷ đồng ).

Với định giá sản phẩm cao hơn những hãng xe phổ thông khác, Volkswagen không phải là thương hiệu có doanh số tốt tại Việt Nam. Việc khuyến mại sâu cho Tiguan Allspace và các mẫu xe khác là cần thiết để Volkswagen duy trì được sức mua cho giai đoạn cuối năm.