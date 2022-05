Nhiều nước ráo riết săn lùng vaccine và thuốc chữa đậu mùa khỉ

Trong khi số ca bệnh đậu mùa khỉ gia tăng ở nhiều nơi, các quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ tích cực dự trữ vaccine, thuốc điều trị để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Mỹ và các nước trên khắp châu Âu đang chuẩn bị cho tình huống làn sóng bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lây lan mạnh. Các quan chức y tế tại những nước này ráo riết tìm mua hàng chục nghìn liều vaccine và phương pháp điều trị.

Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

Politico cho hay bệnh đậu mùa khỉ ít gây tử vong và người bệnh thường tự khỏi nhưng các nước muốn nhanh chóng dập tắt làn sóng dịch bệnh này. Việc đặt mua, bổ sung vaccine và thuốc điều trị nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Theo Reuters, Đức đã đặt hàng 40.000 liều vaccine Bavaria Nordic để tiêm ngay cho những người tiếp xúc virus đậu mùa khỉ nếu dịch bệnh này nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, các quan chức ở Đức đang cân nhắc những biện pháp phòng ngừa khác.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 24/5, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach cho biết quốc gia đang khuyến cáo cách ly ít nhất 21 ngày với những người mắc bệnh.

“Nếu dịch lây nhiễm rộng hơn nữa, chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng vaccine - phương án chưa được khuyến cáo ở thời điểm này nhưng có thể sẽ cần thiết”, ông Lauterbach nói.

Theo đại diện y tế Đức, làn sóng bệnh đậu mùa khỉ có thể được kiểm soát và không bùng phát thành đại dịch mới. Việc can thiệp sớm có thể ngăn mầm bệnh lan sâu vào cộng đồng.

Hình ảnh kính hiển vi điện tử virion đậu mùa khỉ thu được từ mẫu da người bệnh liên quan đợt bùng phát năm 2003 ở Mỹ. Ảnh: CDC/AP News.

Trong khi đó, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), kho dự trữ chiến lược quốc gia của nước này chỉ có hơn 1.000 liều Jynneos, được FDA phê duyệt vào năm 2019, và khoảng 100 triệu liều vaccine đậu mùa cũ có nhiều tác dụng phụ.

Jennifer McQuiston, Phó giám đốc Bộ phận Bệnh học và Tác nhân gây hậu quả cao của CDC, trao đổi với báo giới: “Chúng tôi rất lo ngại virus đang lây lan theo nhiều cách khác nhau”.

Bà McQuiston cũng tiết lộ giới chức Mỹ đang tích cực bổ sung thêm vaccine Jynneos. Họ đã yêu cầu gửi thêm nhiều lô vaccine từ kho dự trữ để tiêm cho những người tiếp xúc bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ.

Chính phủ Mỹ đang đàm phán với nhà sản xuất thuốc Brincidofovir để mua số lượng lớn dự trữ, đảm bảo khả năng tiếp cận khẩn cấp để sử dụng thuốc chữa đậu mùa khỉ.

Ngoài ra, thuốc kháng virus Tecovirimat - loại đầu tiên được phê duyệt trong điều trị đậu mùa và đậu mùa khỉ tại Mỹ - đã có sẵn trong kho dự trữ quốc gia. CDC đang xây dựng hướng dẫn điều trị để giúp các cơ quan y tế công cộng và bác sĩ lâm sàng sử dụng thuốc nếu cần.

Tại châu Âu, Tecovirimat cũng đã được phê duyệt để điều trị bệnh đậu mùa ở khỉ. Vương quốc Anh bắt đầu tiêm chủng cho người dân với 1.000 liều vaccine Imvanex (tên khác của Jynneos). Cả nước hiện còn 3.500 liều vaccine này.

Vaccine đậu mùa khỉ được săn lùng ở nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ. Ảnh: Reuters.

Các hãng dược sẵn sàng

Bavarian Nordic, nhà sản xuất vaccine đậu mùa khỉ Jynneos, tiết lộ với Politico họ đã nhận được cuộc gọi đặt hàng từ “rất nhiều quốc gia”.

Rolf Sass Sørensen, Phó chủ tịch quan hệ đầu tư và truyền thông của Bavarian Nordic, cho biết: "Chúng tôi đang trao đổi với nhiều quốc gia về yêu cầu cung ứng vaccine vì làn sóng bệnh đậu mùa khỉ lan rộng, gia tăng từng ngày".

Bavarian Nordic tự tin họ có thể cung cấp đủ liều lượng cần thiết nếu không có yêu cầu gấp và số lượng lớn ngay lập tức. "Chúng tôi không có sẵn kho dự trữ cho toàn cầu nhưng trong trung và dài hạn, công suất sản xuất vaccine của chúng tôi khá lớn", người đại diện nói thêm.

Mỗi năm, Bavarian Nordic sản xuất gần 50 triệu liều vaccine đậu mùa khỉ Jynneos. Hiệu quả của vaccine này tồn tại ít nhất 3 năm.

Trong khi đó, Moderna tuyên bố đang thử nghiệm vaccine tiềm năng chống lại bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết chưa được tiết lộ.

Bà Rosamund Lewis, Giám đốc Ban Thư ký Bệnh đậu mùa của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết vaccine và thuốc không được bán rộng rãi trên thị trường vì chúng tương đối mới. WHO sẽ làm việc với các đơn vị dược để xem xét phương án tăng cường sản xuất các chế phẩm này. Tuy nhiên, bệnh đậu mùa ở khỉ không có khả năng lây truyền như Covid-19 và nguy cơ trở thành dịch với hàng triệu người mắc, tử vong sẽ rất khó xảy ra.

WHO cũng đưa hướng dẫn cho thấy đợt bùng phát này không cần phải tiêm chủng hàng loạt. Các biện pháp như vệ sinh và quan hệ tình dục an toàn sẽ giúp kiểm soát sự lây lan.

WHO đã ghi nhận hơn 250 ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ, bao gồm cả ca nghi ngờ. Nhiều bệnh nhân là nam giới quan hệ tình dục đồng giới. Do đó, WHO nhận định virus đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát này có thể lây truyền chủ yếu qua đường tình dục.